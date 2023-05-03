Момент так званої "атаки безпілотників" на Кремль потрапив на відео
У Москві ніч середи пройшла гучно. У Кремлі прогриміли потужні вибухи. Окупанти в істериці почали заявляти про нібито "атаку безпілотників".
Момент вибухів потрапив на відео. На оприлюднених у соцмережах кадрах видно, як палає Кремль, про це пише 24 Канал.
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Кадри "атаки" на Кремль
Про вибухи у Москві ворожі телеграм-канали почали писати близько 3 години ночі. Налякані росіяни скаржилися: "Бавовна" по силі була схожа на гуркіт грому". Також жителі будинку на набережній бачили іскри в небі та нібито людей з ліхтариками біля Кремлівської стіни після вибухів.
Цікаво, що відео почали активно розлітатися у соцмережах лише декілька годин тому. Тільки після цього у Путіна вирішили зробити заяву.
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В окупантів запалало: дивіться відео
"Атака" на Кремль: дивіться відео
Вибухи у Кремлі: дивіться відео
Як палає Кремль: дивіться відео
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У Москві заборонили безпілотники
Після вибухів у столиці держави-агресорки вирішили негайно заборонити безпілотники. Можливим "порушникам" пригрозили адміністративною та кримінальною відповідальністю.Зверніть увагу! У кремлівського диктатора вже традиційно намагаються звинуватити у всьому нашу державу. Однак речник Володимира Зеленського Сергій Никифоров наголосив, що Україна не має інформації про так звану нічну "атаку".