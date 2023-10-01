Була дронова атака змішаного типу, скільки знищили сили ППО, – Гуменюк про гарячу ніч на Півдні

Вночі ворог вкотре тероризував Південь країни – обстрілів зазнали Південні регіони. Росіяни запустили "Шахеди" по Одещині та Миколаївщині. Більшість ударних дронів вдалось знищити. Водночас у Миколаївській області є влучання.

Про це повідомила керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, інформує 24 Канал. За її словами, оперативна обстановка залишається досить напруженою. За попередніми даними на Півдні було знищено щонайменше 15 дронів.

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Південні регіони знову опинились під дроновою атакою змішаного типу. Ворог намагався плутати маршрути, максимально навантажувати нашу систему протиповітряної оборони. В нашій зоні відповідальності знищено щонайменше 15 ударних безпілотників типу "Шахед", переважна більшість на Одещині – 14, і один на Миколаївщині,

– зазначила Наталія Гуменюк.

За словами Гуменюк, на Миколаївщині є влучання в складські приміщення, там триває рятувальна операція – гасіння пожежі. Інформації про потерпілих не надходило.

Військово-Морські сили ЗСУ повідомили, що один із їхніх підрозділів знищив ударний дрон на Одещині.

"На Одещині під час нічної атаки окупантів силами та засобами Військово-Морських Сил ЗС України було збито дрон-камікадзе "Shahed-136", – ідеться в повідомленні.

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