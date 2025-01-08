Там зосереджені стратегічні цілі: генерал-лейтенант пояснив важливість точних ударів по Енгельсу

В Саратовській області Росії вночі 8 січня пролунали вибухи на базі зберігання нафтопродуктів "Комбінат Крістал", що розташована в Енгельсі. Також у місті розміщена авіабаза, звідки злітають Ту-95МС, що обстрілюють Україну.

Генерал-лейтенант, військовий експерт, засновник ГО "Закриємо небо України" Ігор Романенко зазначив у розмові з 24 Каналом, що Енгельс розташовано поруч з обласним центром Саратов. В цих містах поєднані важливі об'єкти російського ВПК.

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Маємо цілий спектр озброєння

"Енгельс і Саратов – міста-близнюки. З погляду обороно-промислового комплексу Росії вони поєднують всі стратегічні цілі. Це цілі пов'язані з паливно-мастильними матеріалами, їхнім виробленням, зберіганням і постачанням на фронт російським силам", – пояснив військовий експерт.

В Енгельсі розташовано підприємство російського оборонно-промислового комплексу, яке виробляє озброєння – техніку, боєприпаси. Крім того, там розміщений аеродром як структура, звідки підіймаються в небо літаки, літальні апарати, коптери тощо. Також це структура зі складами з озброєнням, технікою, паливно-мастильними матеріалами.

В оцих двох містах, як повідомив Романенко, все це є. Тому для російської пропаганди, для глибинного народу, вже не можна говорити, що вони "білі і пухнасті" і це удар нібито по "безневинному містечку".

За його словами, Україна була у такій ситуації у 2014 році, коли її сили підходили до Донецька і Луганська.

Тоді ми тиждень думали, що робити – чи заходити, чи обходити. І це дало можливість Путіну оцінити ситуацію і ухвалити рішення щодо застосування своїх сил. Сподіваюсь, що Україна вже навчена, і тому ці пропагандистські випади не допоможуть росіянам,

– підкреслив генерал-лейтенант.

Водночас Україна, за його словами, здатна на подальший розвиток у застосуванні дронів, ракет.

Маємо цілий спектр озброєння, зокрема, ракету "Трембіта", ракету-дрон "Паляниця" тощо. Також маємо сподівання, що цього року відбудуться позитивні іспити українських ракет, зокрема проєкту "Сапсан",

– наголосив Ігор Романенко.

Він додав, що Україна матиме новий інструментарій, який буде надано нашим оборонцям для того, щоб вони завдавали потужніші удари по законних воєнних цілях в Росії.

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