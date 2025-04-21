Вранці Росія атакувала Полтавщину: в ОВА показали наслідки падіння уламків ворожого дрону

Зранку 21 квітня російські військові атакували Полтавську область ударними безпілотниками. Там по цілях працювала ППО.

У Полтавській обласній військовій адміністрації розповіли про наслідки атаки. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на тимчасового виконувача обов'язків начальника Полтавської ОВА Володимира Когута.

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Які наслідки російської атаки на Полтавську область

За даними Когута, у Лубенському районі уламки ударного безпілотника пошкодили дах прибудови приватного домоволодіння. На щастя, обійшлося без постраждалих. На місці працюють усі відповідні служби.

Зранку 21 квітня російські військові атакували й Сумщину. Унаслідок обстрілу там було пошкоджено дах житлового будинку. Місцеві жителі не постраждали. Влада обіцяє надати їм відповідну допомогу.

Зауважимо, що після закінчення так званого "великоднього перемир'я" вночі Росія запустила по Україні 96 БпЛА. Сили ППО та авіація змогли знищити 42 ударні дрони на сході, півночі, півдні та в центрі країни, ще 47 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Дніпропетровщина та Черкащина.