В Черкаській області пошкоджено лінію електропередач: в ОВА розповіли про наслідки атаки

В ніч проти 1 березня Черкаська область, як і більшість території України, була під атакою ворожих безпілотників. У регіоні зафіксовано пошкодження, але фахівці швидко ліквідували усі проблеми.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Черкаської ОВА Ігоря Табурця.

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Ворог намагався вдарити по Черкащині

Під час нічної атаки ворожими БпЛА оборонцям неба вдалося збити над Черкаською області 8 "Шахедів". Дрони не досягли своєї цілі, адже ППО не дозволила їм рухатися по області.

Глава обласної військової адміністрації повідомив, що пожежа сталася в Уманському районі, внаслідок падіння уламків загорілася суха рослинність.

Також через атаку в області було завдано шкоди одній з ліній електропередач. Енергетики вчасно відреагували на пошкодження та все відремонтували. Споживачі зараз перебувають зі світлом.

Дякую всім злагоджену роботу!

– написав Ігор Табурець.

Атака дронами по Україні 1 березня

Цієї ночі російські війська запустили по Україні 154 БпЛА типу "Шахед" та дронів-імітаторів. Сили ППО збили 103 з них. Оборонці працювали у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Донецькій, Херсонській, Одеській та Миколаївській областях.

Раніше начальник управління комунікацій командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що Росія для виснаження нашої ППО має тактику атаки дронами. Ворог запускає БпЛА, половина з яких – "Шахеди", а інша – дрони-імітатори.