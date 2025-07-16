Пошкоджено будинки та лінію електропередач: які наслідки атаки БпЛА на Уманщині
- Внаслідок атаки БпЛА на Черкащині пошкоджено близько десятка житлових будинків, лінію електропередач і майно фермерського господарства.
- Начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив, що сили протиповітряної оборони загалом знешкодили 14 російських БпЛА.
Вночі 16 липня російські війська атакували безпілотниками Черкаську область, по ворожих цілях працювали сили ППО. Під ударом опинилася зокрема Уманщина.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Черкаської ОВА Ігоря Табурця.
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Які наслідки атаки на Черкащині?
В ніч на 16 липня на Черкащині сили протиповітряної оборони загалом знешкодили 14 російських БпЛА.
Головне, що повсюди минулось без потерпілих,
– написав Ігор Табурець.
На Уманщині внаслідок нічної атаки уламки дронів та вибухова хвиля в кількох селах пошкодили близько десятка житлових будинків, лінію електропередач і майно фермерського господарства.
Також сталося кілька незначних займань пшеничних полів, які вдалося швидко загасити. Аналогічна ситуація сталася у Звенигородському районі, де рятувальники ліквідували займання очерету.
Начальник Черкаської ОВА наголосив, що наразі триває обстеження території.
Наслідки нічної атаки БпЛА / Фото: Черкаська ОВА
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До слова, цієї ночі під атакою ворожих дронів опинилася також Вінниця. Там внаслідок удару є влучання в об'єкти цивільної інфраструктури, відомо про 8 травмованих.