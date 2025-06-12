БпЛА пошкодили багатоповерхівку і дитячий садок: що відомо про наслідки нальоту на Харків
- Харків зазнав атаки БпЛА уночі 12 червня, вони вразили кілька районів міста.
- Атака пошкодила багатоповерхівку і дитячий садок, постраждали люди.
Харків постраждав від атаки БпЛА уночі 12 червня. Прильоти дронів зафіксовано у кількох районах міста.
Перші відомі наслідки описав міський голова Ігор Терехов. 24 Канал зібрав, що ми знаємо на цей момент.
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Які наслідки атаки дронів на Харків 12 червня
Повітряну тривогу у Харкові оголосили вночі 12 червня о 01:12. Відтоді місту загрожували ударні БпЛА ворога, про що повідомляли Повітряні сили.
Місто зазнало кількох ударів із повітря. Станом на момент публікації відомо про такі наслідки:
- Стався приліт дрона у дах багатоповерхівки у Салтівському районі – без постраждалих.
- Також удар припав по фітнес-клубу в тому самому районі.
- У тому ж Салтівському районі ще один удар припав на територію у кількох метрах від багатоповерхівки.
- Наразі відомо про 11 постраждалих на Салтівці, 4 з них діти. У дворічної дитини – різана рана голови, дівчата 12 та 16 років зазнали гострої реакції на стрес.
- Підтверджено удар дрона по території дитячого садочка, розташованого у дворі між багатоповерхівками Шевченківського району. Наслідки уточнюють.
- І ще є інформація про прильоти у Слобідському районі. Поки подробиці невідомі.
Попередньо, було 12 ударів по місту, 1 без детонації. О 03:57 дали відбій тривоги.
Зауважмо, у попередню ніч Харків зазнав масованого удару безпілотників так само. Наслідки його трагічні – відомо про 4 загиблих та 56 поранених, серед яких 9 дітей.
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