Уражено інфраструктурний об'єкт: вночі російські БпЛА атакували Ізмаїльський район
- Вночі 16 липня російські дрони-камікадзе атакували Ізмаїльський район Одещини, там було уражено інфраструктурний об'єкт.
- На місці удару виникла пожежа, наразі співробітники ДСНС борються з вогнем; на щастя, обійшлося без постраждалих.
В ніч на 16 липня російська окупаційна армія вчергове атакувала Україну дронами-камікадзе. Під ударом ворожих "Шахедів" опинився зокрема Ізмаїльський район Одещини.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Ізмаїльську районну державну адміністрацію.
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Що відомо про наслідки атаки на Одещині?
Вибухи поблизу Ізмаїла пролунали близько 01:21 та 01:24. Перед цим Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух ворожих БпЛА в регіоні.
Згодом стало відомо, що в Ізмаїльському районі внаслідок нічної атаки було уражено інфраструктурний об'єкт. На місці удару виникла пожежа, наразі співробітники ДСНС борються з вогнем.
За даними райдержадміністрації, постраждалих, на щастя, немає.
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До слова, цієї ночі під атакою ворожих дронів опинилася також Вінниця. Там внаслідок удару є влучання в об'єкти цивільної інфраструктури, відомо про 4 травмованих.
Гучно було й у Кривому Розі – місто атакувала балістична ракета і 28 "Шахедів". Внаслідок удару було зруйновано промислове підприємство, постраждав хлопець 17 років.