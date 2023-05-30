Без тривог, несподівано спрацювала ППО: що відбувалося в Москві під час атаки дронів

Столицю Росії зранку 30 травня атакували невідомі безпілотники. Москва виявилась настільки неготовою до атаки, що місцеві мешканці навіть не отримали сигналів тривоги, сповіщень або повідомлень.

Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний політик Дмитро Гудков. Він додав, що москвичі лише постфактум почули чи побачили вибухи.

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На думку російського опозиційного політика, інформацію щодо атаки з повітря не мали навіть московські чиновники. Ймовірно, для них така атака теж була несподіванкою.

"У мережі поширили ролик з відеореєстратора автомобіля, на якому люди спокійно їдуть на роботу і раптом спрацьовує ППО, без попередження", – розповів Гудков.

Реакція мешканців Москви на атаку БпЛА

Більшість мешканців Москви приголомшені подіями 30 травня, адже російська столиця завжди була найбільш "благополучною і більшість проблем її не стосувалися".

Москва – це як держава у державі, тому її зайвий раз не чіпають,

– зазначив російський опозиційний політик.

Росіяни шоковані атаками БпЛА на столицю. Завдяки таким інцидентам вони зрозуміли, що війна не в телевізорі, а може прийти у їхній дім у будь-який момент.

"Влада, звісно, буде замовчувати всю цю історію, федеральні ЗМІ про це не розповідатимуть й інформація дійне не до всіх", – наголосив Гудков.

Як мешканці Москви реагують на атаки безпілотників: дивіться відео

Що відомо про атаку БпЛА на Москву