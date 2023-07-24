Режим Путіна не може контролювати небо, це буде тривати й далі, – ГУР про атаку БпЛА по Москві

У розвідці вважають, що режим російського диктатора вже не може контролювати небо над Москвою. У ГУР натякнули, що такі атаки безпілотниками можуть набирати обертів.

Про це в ефірі телемарафону заявив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов. Він наголосив, що атака безпілотниками 24 липня продемонструвала беззахисність путінського режиму, повідомляє 24 Канал.

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"Цей процес набиратиме обертів"

Юсов наголосив, що гарні новини всіх тішать. Свідчення того, що "бавовна", відбувається у Москві в тому квадраті, де розташовані ключові установи сектора безпеки й оборони держави-агресора, означає лише одне – об'єкти й небо над ними вже не контролюється.

Крім того, у розвідці наголосили, що зараз українці спостерігають багато "бавовни" у різних куточках – як на окупованих територіях України, так і в Москві. Це є свідченням того, що процес триватиме, поки росіяни не заберуться з українських територій.

Це процес, який буде тривати й буде набирати обертів, поки росіяни не заберуться геть з українських територій і не відновиться справедливість у рамках міжнародного права,

– заявив Юсов.

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