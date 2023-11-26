У Росії заявляють про атаку дронів, а в Києві працювала ППО: хронологія 641 дня війни
Росія продовжує намагатись захопити території України. Наші захисники дають ворогу гідну відсіч на всіх напрямках фронту.
Наша держава протистоїть повномасштабній російській агресії вже 641 день. Про головні події доби – читайте у тексті 24 Каналу.
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В ніч проти 26 листопада у Росії заявили про спробу масованої атаки безпілотниками, всього зафіксовано 21 дрон. У ворожому міноборони повідомили, що ППО знищила 11 БпЛА над територією Московської, Тульської, Калузької та Брянської областей. Данія робить кроки щодо реалізації проєктів з відбудови Миколаївської області. Копенгаген має певні ідеї щодо термінової підтримки, а також щодо більш стратегічних напрямків. Зокрема, розвиток суднобудівництва. Про це 24 Каналу розповів головний консультант Інституту стратегічних досліджень Іван Ус. У мережі пишуть, що вночі проти 26 листопада на окупованих територіях Донецької області лунали вибухи. Після цього у кількох містах з'явилися проблеми зі світлом. Після 3:00 у мережі написали про те, що майже половина Донецька знеструмлена. Також світло зникло й у кількох інших окупованих містах, зокрема – у Маріуполі. Вночі 25 листопада в Києві пролунали вибухи. Влада повідомила про роботу протиповітряної оборони.
У Росії заявили про атаку безпілотниками
Данія готова інвестувати у відбудову України
У окупантів була тривожна ніч
у Києві працювала ППО
В ніч проти 26 листопада у Росії заявили про спробу масованої атаки безпілотниками, всього зафіксовано 21 дрон.
У ворожому міноборони повідомили, що ППО знищила 11 БпЛА над територією Московської, Тульської, Калузької та Брянської областей.
Данія робить кроки щодо реалізації проєктів з відбудови Миколаївської області. Копенгаген має певні ідеї щодо термінової підтримки, а також щодо більш стратегічних напрямків. Зокрема, розвиток суднобудівництва.
Про це 24 Каналу розповів головний консультант Інституту стратегічних досліджень Іван Ус.
У мережі пишуть, що вночі проти 26 листопада на окупованих територіях Донецької області лунали вибухи. Після цього у кількох містах з'явилися проблеми зі світлом.
Після 3:00 у мережі написали про те, що майже половина Донецька знеструмлена. Також світло зникло й у кількох інших окупованих містах, зокрема – у Маріуполі.
Вночі 25 листопада в Києві пролунали вибухи. Влада повідомила про роботу протиповітряної оборони.