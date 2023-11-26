У Росії заявляють про атаку дронів, а в Києві працювала ППО: хронологія 641 дня війни

06:09, 26 листопада

У мережі пишуть, що вночі проти 26 листопада на окупованих територіях Донецької області лунали вибухи. Після цього у кількох містах з'явилися проблеми зі світлом.

Після 3:00 у мережі написали про те, що майже половина Донецька знеструмлена. Також світло зникло й у кількох інших окупованих містах, зокрема – у Маріуполі.