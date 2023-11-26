У Росії заявляють про атаку дронів, а в Києві працювала ППО: хронологія 641 дня війни

26 листопада 2023, 06:26
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Росія продовжує намагатись захопити території України. Наші захисники дають ворогу гідну відсіч на всіх напрямках фронту.

Наша держава протистоїть повномасштабній російській агресії вже 641 день. Про головні події доби – читайте у тексті 24 Каналу.

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06:14, 26 листопада

У Росії заявили про атаку безпілотниками

В ніч проти 26 листопада у Росії заявили про спробу масованої атаки безпілотниками, всього зафіксовано 21 дрон.

У ворожому міноборони повідомили, що ППО знищила 11 БпЛА над територією Московської, Тульської, Калузької та Брянської областей.

06:11, 26 листопада

Данія готова інвестувати у відбудову України

Данія робить кроки щодо реалізації проєктів з відбудови Миколаївської області. Копенгаген має певні ідеї щодо термінової підтримки, а також щодо більш стратегічних напрямків. Зокрема, розвиток суднобудівництва.

Про це 24 Каналу розповів головний консультант Інституту стратегічних досліджень Іван Ус.

06:09, 26 листопада

У окупантів була тривожна ніч

У мережі пишуть, що вночі проти 26 листопада на окупованих територіях Донецької області лунали вибухи. Після цього у кількох містах з'явилися проблеми зі світлом.

Після 3:00 у мережі написали про те, що майже половина Донецька знеструмлена. Також світло зникло й у кількох інших окупованих містах, зокрема – у Маріуполі.

06:07, 26 листопада

у Києві працювала ППО

Вночі 25 листопада в Києві пролунали вибухи. Влада повідомила про роботу протиповітряної оборони.

Автор: Вікторія Кульженко