Вулиці перетворилися на зони трагедії: патрульні показали перші миті після удару по Запоріжжю
- 1 травня Росія атакувала Запоріжжя дронами-камікадзе, зруйнувавши будинки та поранивши людей.
- Патрульні та інші служби надавали допомогу пораненим і допомагали з евакуацією, показавши відео з наслідками атаки.
Ввечері 1 травня Росія атакувала Запоріжжя дронами-камікадзе. Правоохоронці показали моторошні кадри.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції України Олексія Білошицького.
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Якою була атака на Запоріжжя 1 травня
Як зазначає Білошицький, увечері 1 травня, масована атака ворожих дронів перетворила вечірні вулиці Запоріжжя на зони трагедії. Внаслідок нічного терору у різних районах міста зруйновані будинки й поранені люди.
Ми (патрульні – 24 Канал) разом із профільними службами одразу прибули на місця влучань: надавали домедичну допомогу пораненим, деблокували людей із палаючих квартир, допомагали з евакуацією. Кожен виконує свою роботу злагоджено – як єдиний механізм у боротьбі за людські життя,
– зауважив він.
Заступник начальника Департаменту показав відео з бодікамер поліцейський, на якому видно наслідки ворожих прильотів.
Що відбувалося у Запоріжжі 1 травня: дивіться відео
Зауважимо, що внаслідок атаки на Запоріжжя постраждало 33 особи. Шестеро з них залишаються у лікарні: двоє в тяжкому стані, четверо у стані середньої тяжкості. Росіяни поцілили по приватних будинках, багатоповерхівках, закладах освіти, обʼєктах інфраструктури, зазначають в ОВА.