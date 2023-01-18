"З цього фото 4 людини загинули": сусіди будинку в Дніпрі показали, як зустрічали Новий рік

Російські військові завдали масованого ракетного удару по Україні 14 січня. Одна з ракет ворога влучила у багатоповерхівку у Дніпрі, забравши життя 45 українців.

Кожному українцеві надзвичайно болить Дніпро зараз. Посилюють відчуття історії, які ми дізнаємося про тих, чиє життя забрала ракетна атака по багатоповерхівці 14 січня.

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Ще нещодавно святкували Новий рік

На своїй сторінці в інстаграмі Ольга Кореновська, котра втратила внаслідок атаки чоловіка, виклала сторіс. На ній можна побачити кадр з новорічного застілля. Як зазначила жінка, чотирьох людей зі спільної світлини вже немає в живих.



На світлині сусіди будинку у Дніпрі зустрічають Новий рік / Фото з інстаграму Кореновської

Ми разом зустрічали Новий рік... Сусіди 8 і 9 поверх. На цій фото чотири людини загинуло (мій чоловік, чоловік і дружина та дівчинка 15 років). Діти залишилися сиротами. А інші діти залишились без батька,

– написала Ольга.

Відомо, що дивом жінці вдалося вижити. Разом з дітьми вона вийшла на вулицю перед ракетним ударом. Але, на жаль, вона стала вдовою. Знищена також квартира Кореновської. Вціліла хіба кухня, світлини якої розлетілися мережею.

Нагадаємо, що раніше у мережі активно ширилося відео. На ньому можна було побачити, як родина Кореновськоих відзначає на власній кухні день народження донечки. На ролику щаслива сім'я задуває свічки на святковому торті. Його просто неможливо дивитися без сліз.

На світлині, яку виклала Кореновська, можна побачити також 15-річну Марію Лебідь. Дівчинка на момент удару ракетою Х-22 перебувала сама вдома. Відомо, що вона навчалася у 9 класі.

Росіяни убили 45 людей