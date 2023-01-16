Що я, б***ь, кнопку натискав, – один з причетних до удару по Дніпру цинічно виправдовував злочин

Росіяни 14 січня завдали чергового масованого ракетного удару. Одна з ворожих ракет влучила у багатоквартирний будинок у Дніпрі. Журналісти уже поспілкувалися з причетними до цього.

Так, журналістам вдалося знайти телефон інженера 52-го важкого авіаційного полку бомбардування Дмітрія Голенкова. У СБУ вважають, що він, а також ще п'ятеро росіян, причетні до ракетного удару по Дніпру. Наразі відомо, що внаслідок нього загинуло 40 людей.

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У Росії журналісти питань не ставлять

У мережу виклали також уривок телефонної розмови. У ньому можна почути, що з журналісткою паралельно спілкувалося двоє людей. Один із них – Голенков. Хто був другим – невідомо. Якщо перший спочатку намагався бути більш-менш ввічливим, то другий відразу ж щось пащекував у трубку. Але про все по черзі.

Спочатку його здивували самі питання журналістки. Мовляв, у Росії представники ЗМІ такого собі не дозволяють. Не минулося й без образ, адже росіяни інакше не вміють спілкуватися.

Ви, дівчино, мабуть, з України. У Росії журналісти не ставлять такі запитання. Журналісти взагалі запитання не ставлять,

– наголосив він.

Увімкнувся відразу ж інший співрозмовник. Він почав ображати журналістку. Назвав її свинею та іншими нецензурними словами.

Обмовився, але усе заперечив

Голенков, коли його журналістка спитала, чи він – інженер цього полку, відповів ствердно "так". Правда, за секунду він почав заперечувати сказане. Ба більше, у нього почалася істерика. Він заговорив про те, що просто громадянин Росії. І більш нічого.

Водночас під час розмови він таки видав себе, як не намагався приховати рід діяльності. Голенков заговорив про те, що не він натискав кнопку, запускаючи ракету.

Що я, б***ь, на кнопку натискав? Чи в цьому літаку сидів? Що ви хочете? (Сміється – 24 Канал),

– цинічно заявив він.

Наприкінці запису його колега теж уже істерив безупинно. Він кричав, що Україна – регіон Росії. Мовляв, наша держава буде "як Камчатка або Якутія".

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Що розповіли інші підозрювані

Відомо, що трубку взяв також штурман 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку Дінар Назаров. Коли його спитали про військову службу, він назвався "лісовиком". Журналістці порадив не ходити його лісом і не лякати білок. Після цього трубку окупант кинув.

Ще один підозрюваний – Олексій Іваненко. У СБУ його називають командиром авіаційного загону того ж полку. Він журналістам розповів, що пішов з армії три роки тому. Сталося це після того, як йому пробили череп. Наразі чоловік на пенсії та займається асенізацією. Що стосується війни в Україні, то про неї він не думає. Мовляв, "думати вже нічим".

Євген Поцелуєв і Денис Григор'єв – ще двійко підозрюваних – просто не відповіли на запитання, які поставили журналісти.

Нагадаємо, що раніше розслідувачі з OSINT-спільноти Molfar змогли з'ясувати обставини терористичної атаки у Дніпрі. Їм вдалося встановити всіх причетних до атаки по багатоповерхівці 14 січня 2023 року. В цьому матеріалі ми розповіли все, що потрібно знати про злочинців, які повинні бути покараними.