Ракетний удар по поліклініці у Дніпрі: кількість жертв зросла

Росіяни завдали ракетного удару по медичному закладу у Дніпрі близько 10:30. На жаль, внаслідок цього багато людей зазнали поранення. Відомо також про двох загиблих.

Інформацією про жертв і постраждалих поділився глава ОВА Сергій Лисак. Він зауважив, що операція з порятунку триває.

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Що відомо про жертв та постраждалих

13:50 З-під завалів будівлі ветклініки, яку також понівечив ворог, дістали тіло загиблого чоловіка. Загалом ракетна атака по Дніпру забрала життя двох людей.

Відомо, що через ракетний удар по Дніпру пошкоджені 12 будинків і вибито 120 вікон у квартирах та місцях загального користування.

Станом на 13:28 пожежу локалізували, рятувальники продовжують працювати на місці. Кількість поранених у Дніпрі зросла до 23 людей. Одна людина загинула — 69-річний чоловік, який проходив повз місце удару.

Станом на 12:09 загинула одна людина внаслідок ракетного удару у Дніпрі. Також відомо про 15 поранених. Серед них – двоє дітей. За словами Сергія Лисака, це попередня інформація щодо наслідків ракетного удару по місту.

О 12:13 Офіс Генпрокурора опублікував додаткові дані щодо поранених. За даними відомства, кількість поранених зросла до 16.

Що стосується постраждалих діток, то мовиться про двох хлопчиків 3 та 6 років. Їх повезли до лікарні. За словами медиків, їхній стан середньої тяжкості. Також відомо, що серед госпіталізованих 11 дорослих, з яких двоє – "важкі".

Інформація щодо кількості загиблих і постраждалих, а також масштаби руйнувань уточнюється,

– МВС.

О 12:32 омбудсмен Дмитро Лубінець зазначив, що внаслідок підступного удару по медичному закладу четверо людей вважаються зниклими безвісти.

Дві будівлі зайнялися. В цілому вогонь охопив 500 квадратних метрів. Зараз рятувальники приборкують пожежі. На місці прильоту всі служби,

– зазначив він.

Що відомо про ракетний удар по Дніпру 26 травня

Про вибухи у Дніпрі повідомили близько 10:30. Тоді не було офіційної інформації, що це був приліт. Водночас зауважимо, що повітряна тривога пролунала вже після звуків вибухів.

Пізніше надійшла інформація від місцевої влади. Глава Дніпровської ОВА Сергій Лисак зазначив, що окупанти атакували медичний заклад.

Російські виродки поцілили по медзакладу. Є постраждалі. Інформація уточнюється,

– зазначив Лисак.

11:16 з'явився допис від моніторингового каналу Monitor. У ньому висловили припущення, що росіяни могли завдати удару по Дніпру крилатою ракетою. Ймовірно, це міг бути Іскандер-К.