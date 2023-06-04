Росіяни вбили 2-річну дівчинку: все, що відомо про атаку передмістя Дніпра 3 червня

Росіяни продовжують тероризувати мирне населення України. Ввечері 3 червня завдали ракетного удару по передмістю Дніпра. Ворог поцілив між двома житловими будинками.

24 Канал зібрав у матеріалі все, що відомо про ракетний удар по Дніпру. Розповідаємо про наслідки атаки, чи є жертви та чим, власне, били по передмістю.

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Вибух пролунав до тривоги

Почнімо з того, що вибух пролунав орієнтовно о 20:33. Про це 24 Каналу повідомили кореспонденти. А от повітряну тривогу у місті й області оголосили через хвилину – о 20:34. Тоді ж людей закликали перебратися до укриттів.

Вже згодом глава ОВА Сергій Лисак розповів про те, що вибух пролунав у Підгородненській громаді Дніпровського району. Тоді ж стало відомо про пошкодження двоповерхового житлового будинку. Також спалахнули дві пожежі, які приборкували вогнеборці. За наявною інформацією, понівеченим був також рятувальний підрозділ. Станом на 09:40 4 червня повідомили, що пожежі вдалося ліквідувати.

Відомо, що станом на 23:30 3 червня на місці влучання працювали 85 рятувальників, а також 18 одиниць спеціальної техніки ДСНС.

На місці працювали 85 рятувальників / Фото ДСНС

Зранку 4 червня Лисак зазначив, що дві двоповерхівки частково зруйновані. Також повідомив про пошкодження 10 приватних будинків, автомобіля, магазину та газопроводів.

Міський голова Дніпра Борис Філатов різко відреагував на удар по місту. Він зазначив, що "п***ри влупили по передмістю Дніпра. Знову по цивільних людях. Нелюди. Скоти".

Мер також додав, що Дніпро відправило всю необхідну техніку, а також спеціалістів, щоб вони допомогли розібрати завали.

Наслідки ракетного удару по передмістю Дніпра / Фото Сергія Лисака

Що відомо про жертв і постраждалих

07:31 4 червня Сергій Лисак повідомив, що з-під завалів будинку дістали тіло дівчинки. Крихітці лиш виповнилося два рочки. Глава ОВА та редакція 24 Каналу висловлюють щирі співчуття рідним малечі. Актуалізував він також дані щодо постраждалих. Загалом їх уже 22, зокрема – 5 дітей.

Сергій Лисак повідомив, що з-під завалів будинку дістали тіло дівчинки. Крихітці лиш виповнилося два рочки. Глава ОВА та редакція 24 Каналу висловлюють щирі співчуття рідним малечі. Актуалізував він також дані щодо постраждалих. Загалом їх уже 23:41 3 червня від Сергія Лисака надійшла актуалізована інформація. Глава ОВА зазначив, що окупанти поранили 5 дітей. Медики стан трьох хлопців оцінюють як важкий. За їхнє життя боролися в операційних. А от дівчата 11 та 17 років – у задовільному стані. Вони проходитимуть лікування амбулаторно. Загалом кількість постраждалих зросла до 20. З них госпіталізували 17 осіб. На той момент рятувальники продовжували пошуки людей під завалами. Сергій Лисак додав, що, ймовірно, там ще є дитина.

від Сергія Лисака надійшла актуалізована інформація. Глава ОВА зазначив, що окупанти поранили 5 дітей. Медики стан трьох хлопців оцінюють як важкий. За їхнє життя боролися в операційних. А от дівчата 11 та 17 років – у задовільному стані. Вони проходитимуть лікування амбулаторно. Загалом кількість постраждалих зросла до 20. З них госпіталізували 17 осіб. На той момент рятувальники продовжували пошуки людей під завалами. Сергій Лисак додав, що, ймовірно, там ще є дитина. О 22:41 з'явилася додаткова інформація. За словами глави ОВА, з-під завалів будинку дістали чоловіка. Він зазначив, що там усе ще перебувають люди. Пошуково-рятувальна операція продовжується. На той момент було відомо вже про 13 постраждалих. Серед них – троє дітей: хлопці 6, 11 та 15 років. За наявними даними, у постраждалих черепно-мозкові травми, осколкові поранення, а також забої.

з'явилася додаткова інформація. За словами глави ОВА, з-під завалів будинку дістали чоловіка. Він зазначив, що там усе ще перебувають люди. Пошуково-рятувальна операція продовжується. На той момент було відомо вже про 13 постраждалих. Серед них – троє дітей: хлопці 6, 11 та 15 років. За наявними даними, у постраждалих черепно-мозкові травми, осколкові поранення, а також забої. О 21:49 глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомляв, що попередньо постраждало шестеро людей. Серед них – 6-річний хлопчик. Усіх їх госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Чим атакувала Росія

Інформацію про це надали у Генштабі ЗСУ. У відомстві зауважили, що впродовж минулої доби російські загарбники завдали 2 ракетні удари: по Донецькій і Дніпропетровській областях. Для цього використовували ОТРК "Іскандер".

Відомо, що по передмістю Дніпра окупанти поцілили ракетою "Іскандер-К". Це крилата версія ракети, випущеної з наземної установки.

Реакція Зеленського на атаку

За словами глави держави, росіяни обов'язково відповідатимуть за кожен злочин, який вони скоїли.

Дніпро. Росіяни атакували місто. Влучили між двома двоповерховими житловими будинками. На жаль, під завалами перебувають люди. Усі служби працюють. Укотре Росія доводить, що є країною-терористом. За все скоєне проти нашої держави та людей росіяни понесуть відповідальність,

– наголосив президент.

Він також виклав у мережу відео, на якому можна було побачити перші миттєвості після прильоту.