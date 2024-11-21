У Дніпрі внаслідок обстрілу постраждала будівля центру реабілітації людей з інвалідністю

Росія вночі 21 листопада атакувала Дніпро та область. Унаслідок обстрілу постраждала будівля центру реабілітації людей з інвалідністю.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на мера Дніпра Бориса Філатова. Росія обстріляла місто ракетами.

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Що відомо про обстріл Дніпра

Мер Дніпра повідомив, що у постраждалій від обстрілу будівлі центру реабілітації інвалідів зруйновано котельню, вибиті вікна.

Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, що окрім центру реабілітації, під час атаки постраждало промислове підприємство. Також у місті зафіксували дві пожежі.

Обстріл російська армія здійснила приблизно о 6 ранку. Ракети також летіли на Полтавщину.

Моніторингові канали повідомляли про рух ракети у сторону Миргорода. Наразі про наслідки атаки в ОВА не повідомляли.