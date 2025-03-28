Масована атака "Шахедами" по Дніпру: в ОВА уточнили наслідки російського терору
- Усю ніч у Дніпрі тривала ліквідація наслідків вчорашньої масованої атака "Шахедами".
- Станом на ранок 29 березня загалом постраждала 21 людина. Наймолодшим серед них – 19 років. Найстаршому – 74 роки.
- Вогнем знищені чотири приватні будинки, ще щонайменше десять пошкоджені. Понівечені й декілька багатоповерхівок, навчальний заклад, адмінбудівля, складські приміщення, гаражі.
В пʼятницю, 28 березня, російські загарбники масовано атакували "Шахедами" Дніпро. Протягом всієї ночі в місті ліквідовували наслідки ворожих дій.
В ОВА уточнили інформацію щодо пошкоджень та постраждалих. Про це пише 24 Канал з посиланням на допис Сергія Лисака, очільника Дніпропетровської ОВА.
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Росія атакувала "Шахедами" Дніпро
Відомо, що пожежі, приборкали. Зокрема, загасили вогонь й на території ресторанного комплексу.
За інформацією на ранок загалом постраждала 21 людина. Наймолодшим серед них – 19 років. Найстаршому – 74,
– розповіли в ОВА.
Вказується, що в лікарнях залишаються 13 потерпілих внаслідок російської атаки. Медики надають усю необхідну допомогу.
Наслідки атаки на Дніпро / Фото Сергія Лисака
За уточненими даними вогонь знищив 4 приватні будинки, ще щонайменше 10 пошкоджені.
Також понівечені й декілька багатоповерхівок, навчальний заклад, адмінбудівля, складські приміщення, гаражі.
Крім цього, потрощені десятки автівок, є знищені мотоцикли.
Сергій Лисак додав, що оборонцям неба вдалося збити на Дніпропетровщині 16 російських БпЛА.