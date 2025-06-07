Росіяни вдарили по Дніпру: у місті виникли проблеми зі світлом та водопостачанням
- В ніч на 7 червня російські військові атакували Дніпропетровщину, внаслідок чого у Дніпрі є перебої з водопостачанням та понад 5 тисяч абонентів залишилися без світла.
- У Дніпрі пошкоджено понад 10 житлових будинків, вибито близько 150 вікон, постраждали дві школи та два дитячих садки; у Павлограді понівечено 27 багатоповерхівок, спорткомплекс та гімназію.
У ніч проти 7 червня російські військові атакували Дніпропетровщину. Внаслідок цього у Дніпрі є перебої з водо– та електропостачанням.
Окрім цього, понад 5 тисяч абонентів залишилися без світла. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на мера Дніпра Бориса Філатова та голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.
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Які наслідки атаки на Дніпропетровщину
За даними Філатова, у Дніпрі енергетики працюють над тим, щоб відновити електропостачання. Тоді як комунальні фахівці намагаються усунути проблеми з водопостачанням. Загалом через нічну атаку в місті пошкоджено понад 10 житлових будинків та вибито близько 150 вікон.
Окрім цього, уражень зазнали дві школи та два дитячих садки. У їхніх будівлях потрощило ще майже сотню шибок. Комунальники вже розпочали прибирати скло та уламки. На місцях також працюватимуть міські комісії для збору заяв про пошкодження майна.
Наслідки атаки на Дніпро / Фото з соцмереж Бориса Філатова
Лисак додає, що руйнувань зазнав і Павлоград. Там понівечено 27 багатоповерхівок. Також є руйнування у спорткомплексі та гімназії. На щастя, минулося без постраждалих.
Як би не було складно, разом все полагодимо. Нагадую власникам пошкодженого майна і про державну програму єВідновлення. Долучитися до неї можна через Дію. Надати необхідні документи та отримати компенсацію,
– написав голова Дніпропетровської ОВА.
Нагадаємо, що у ніч проти 7 червня російські безпілотники атакували Дніпро, що спричинило серію вибухів та пожежу в місті. Зазначимо, що повітряна тривога в області тривала ще з 22:18 6 червня.