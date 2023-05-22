В ОК "Південь" назвали мотиви потужної нічної атаки на Дніпропетровщину

Російські окупанти обстріляли Дніпропетровщину ракетами та безпілотниками. Згодом в Збройних Силах припустили, яку ціль мали на меті загарбники, здійснюючи цю атаку.

У ніч на 22 травня, ворог випустив по Дніпру та області декілька десятків повітряних цілей. Водночас українській ППО вдалось збити аж 4 ракети та 15 дронів. Ситуацію згодом прокоментувала начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону, – інформує 24 Канал.

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Чому Дніпро?

Як зазначила спікерка, вибір напрямку ворогом залежить лише від нього самого. За її словами, ми можемо лише аналізувати, робити висновки та "передбачати те, що вважаємо адекватним".

Не завжди це співпадає з тим, що у ворога на умі. Але все ж таки розуміємо, що будуть атакувати та намагатися виснажувати конкретні напрямки протиповітряної оборони,

– сказала Гуменюк.

Також вона констатувала, що, зосередившись на Дніпропетровському напрямку, окупанти "виміряють", з яких боків цей регіон може бути вразливим – себто де, ймовірно, є недостатньо захищені від прильотів місця.

Враховуючи, що застосовується різна зброя, це вкотре підтверджує, що ворогу не дає спокою наша ППО,

– наголосила речниця ОК "Південь".

Водночас вона зауважила, що наша протиповітряна оборона не є одноманітною. Скажімо, саме мобільні вогневі групи відпрацьовують по БпЛА типу "Шахед".

Спостерігається тенденція, що все частіше Росія у своїх ЗМІ подає інформацію про падіння уламків збитих повітряних цілей ЗСУ, наприклад на житлові будинки, як "перемогу".

Очевидно, у такий спосіб загарбники намагаються переконати українців в тому, що їхня ППО є "шкідливою".

Важливо не піддаватися на такі маніпуляції та завжди спускатися в укриття, навіть якщо ЗСУ успішно збивають ворожі дрони та ракети.

Згадаємо наостанок до цієї теми коментар військового експерта Defense Express Івана Киричевського. Він констатував з посиланням на ГУР, що окупанти збільшують виробництво ракет. Допомагати ЗСУ ефективно справлятися з ворожими повітряними цілями може лише західна ППО.