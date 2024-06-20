Масована атака на Дніпропетровську область: є поранені, двох людей госпіталізували

Російські окупанти здійснили масовану атаку на Дніпропетровську область у ніч на 20 червня. Для удару окупанти використали ракети та ударні безпілотники типу "Шахед".

Внаслідок ворожої атаки постраждали люди та цивільна інфраструктура. Зокрема, У Криворізькому районі поранено трьох чоловіків, двоє з яких госпіталізовані в стані середньої тяжкості.

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Що відомо про атаку на Дніпропетровщину

Російські війська здійснили комбіновану атаку на Україну, застосувавши ракети та ударні безпілотники типу "Шахед". Відомо, що ворожі сили випустили 5 безпілотників і 4 ракети по Дніпропетровщині, які були успішно знищені українськими захисниками.

Проте атака не минула без наслідків. Керівник Криворізької ОВА Олександр Вілкул повідомив, що у Криворізькому районі поранено трьох чоловіків віком 30, 41 та 63 роки. Двоє з них госпіталізовані в стані середньої тяжкості.

За інформацією від очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, в Нікопольському районі пошкоджено 7 приватних будинків, 5 господарських споруд, автомобілі, лінії електропередач і будівельну техніку. На щастя, обійшлося без жертв серед цивільного населення.

У Кривому Розі усі служби, лікарні, соціальні установи та комунальний транспорт працюють у звичайному режимі. Через аварійне відключення електрики вночі на мережах водопостачання відбулися потужні гідроудари, наслідки яких наразі ліквідовуються.

Вілкул зазначив, що сьогодні, о 12:00, у виробничих цілях буде проведено плановий вибух у кар’єрі "№3" ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" в Інгулецькому та Центрально-Міському районах. Вибух контролюється, причин для занепокоєння немає.

Зауважимо, що уночі ворог випустив по Україні 9 ракет та 27 ударних БпЛА. Силам ППО вдалося збити 32 повітряні цілі.