Ворог вдарив ракетами по Дніпровському району: спалахнула пожежа
Джерело:Сергій Лисак
Росія вдарила по Дніпропетровській області вночі проти 14 липня. По Дніпропетровському районі росіяни били ракетами.
Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що у Дніпропетровському районі внаслідок атаки сталось займання.
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Що відомо про наслідки атаки
Надзвичайники пожежу ліквідували,
– повідомив посадовець.
За його словами, атакував ворог й інші райони області. Зокрема, на Криворіжжі внаслідок атаки безпілотників спалахнула трава. Також ворог пошкодив два будинки.
"На жаль, постраждала 67-річна жінка. Їй надали всю необхідну допомогу. Лікуватиметься вдома", – заявив посадовець.
Очільника Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук заявив, що вночі проти 14 липня Росія атакувала Нікополь дронами-камікадзе, Мирівську громаду – з реактивних систем залпового вогню "Град". Внаслідок обстрілу:
- трапилось декілька кілька пожеж,
- пошкоджені 5 приватних будинків,
- 7 господарських споруд,
- агрофірма,
- заправна станція,
- будівля, що не експлуатувалася,
- лінії електропередачі.
Вранці (14 липня – 24 Канал) окупанти знову поцілили по Нікополю дронами-камікадзе й артилерією. Наслідки з'ясовуються,
– заявив посадовець.
У ОВА уточнили, що після опівночі на Дніпропетровщині наші захисники знищили дрон-розвідник та крилату ракету.
Росія атакувала Дніпропетровщину / Фото ОВА
До речі, два вибухи в Дніпрі пролунали орієнтовно о 00:14 14 липня. Повітряні сили ЗСУ попереджали про активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку.