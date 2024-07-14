Ворог вдарив ракетами по Дніпровському району: спалахнула пожежа

Росія вдарила по Дніпропетровській області вночі проти 14 липня. По Дніпропетровському районі росіяни били ракетами.

Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що у Дніпропетровському районі внаслідок атаки сталось займання.

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Що відомо про наслідки атаки

Надзвичайники пожежу ліквідували,

– повідомив посадовець.

За його словами, атакував ворог й інші райони області. Зокрема, на Криворіжжі внаслідок атаки безпілотників спалахнула трава. Також ворог пошкодив два будинки.

"На жаль, постраждала 67-річна жінка. Їй надали всю необхідну допомогу. Лікуватиметься вдома", – заявив посадовець.

Очільника Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук заявив, що вночі проти 14 липня Росія атакувала Нікополь дронами-камікадзе, Мирівську громаду – з реактивних систем залпового вогню "Град". Внаслідок обстрілу:

трапилось декілька кілька пожеж,

пошкоджені 5 приватних будинків,

7 господарських споруд,

агрофірма,

заправна станція,

будівля, що не експлуатувалася,

лінії електропередачі.

Вранці (14 липня – 24 Канал) окупанти знову поцілили по Нікополю дронами-камікадзе й артилерією. Наслідки з'ясовуються,

– заявив посадовець.

У ОВА уточнили, що після опівночі на Дніпропетровщині наші захисники знищили дрон-розвідник та крилату ракету.

Росія атакувала Дніпропетровщину / Фото ОВА

До речі, два вибухи в Дніпрі пролунали орієнтовно о 00:14 14 липня. Повітряні сили ЗСУ попереджали про активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку.