Ворог вдарив ракетами по Дніпровському району: спалахнула пожежа

14 липня 2024, 08:46
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Джерело:

Сергій Лисак

Росія вдарила по Дніпропетровській області вночі проти 14 липня. По Дніпропетровському районі росіяни били ракетами.

Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що у Дніпропетровському районі внаслідок атаки сталось займання. 

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Що відомо про наслідки атаки 

Надзвичайники пожежу ліквідували,
– повідомив посадовець. 

За його словами, атакував ворог й інші райони області. Зокрема, на Криворіжжі внаслідок атаки безпілотників спалахнула трава. Також ворог пошкодив два будинки. 

"На жаль, постраждала 67-річна жінка. Їй надали всю необхідну допомогу. Лікуватиметься вдома", – заявив посадовець.

Очільника Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук заявив, що вночі проти 14 липня Росія атакувала Нікополь дронами-камікадзе, Мирівську громаду – з реактивних систем залпового вогню "Град". Внаслідок обстрілу:

  • трапилось декілька кілька пожеж,
  • пошкоджені 5 приватних будинків,
  • 7 господарських споруд,
  • агрофірма,
  • заправна станція,
  • будівля, що не експлуатувалася,
  • лінії електропередачі.

Вранці (14 липня – 24 Канал) окупанти знову поцілили по Нікополю дронами-камікадзе й артилерією. Наслідки з'ясовуються,
– заявив посадовець.  

У ОВА уточнили, що після опівночі на Дніпропетровщині наші захисники знищили дрон-розвідник та крилату ракету.

Росія атакувала Дніпропетровщину / Фото ОВА

До речі, два вибухи в Дніпрі пролунали орієнтовно о 00:14 14 липня. Повітряні сили ЗСУ попереджали про активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку.

Автор: Діана Квасневська