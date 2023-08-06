Підрив великого російського танкера SIG: у росморрічфлоті розповіли про стан підбитого судна

6 серпня 2023, 02:42
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Вночі 5 серпня дрони атакували російський танкер SIG, що перебував у районі Кримського мосту. Внаслідок цього судно зазнало значних пошкоджень.

Танкер SIG майже 4 роки перебуває під американськими санкціями. Саме ним Росія постачала авіаційне паливо до Сирії, повідомляє 24 Канал.

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На місці працюють водолази

У телеграм-каналі росморрічфлоту розповіли, що станом на 17:00 5 серпня до місця стоянки танкера SIG для проведення підводно-технічних робіт прибув рейдовий водолазний катер "Водолаз Кузьміних" з:

  • водолазною станцією,
  • обладнанням,
  • фахівцями.

До кінця дня окупанти планували завершити водолазне обстеження підводної частини танкера. За його результатами мають розробити план робіт з усунення пошкоджень, яких зазнало судно.

Самі роботи планується провести в неділю, 6 серпня, після доставки всіх матеріалів, необхідних для закладення пробоїни,
– мовиться у повідомленні.

Росіяни переконують, що:

  • танкер перебуває на плаву,
  • надходження води всередину аварійного судна нібито немає,
  • машинне відділення задраєне,
  • забруднення навколишнього середовища немає.

"Працюють водовідливні засоби. Екіпаж у порядку. Судна азово-чорноморської філії морспасслужби продовжують забезпечувати безпечну стоянку АС (аварійного судна – 24 Канал) і проведення аварійно-рятувальних робіт", – підсумували у росморрічфлоті.

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Атака по російському танкеру: коротко

  • Опівночі жителі тимчасово окупованого півострова помітили яскраву заграву поблизу Кримського мосту. Росіяни почали заявляти, що в Керченській протоці відбувається атака дронів – надводних і повітряних.
  • Згодом з'явилася інформація, що один із безпілотників врізався у танкер за 50 кілометрів від Кримського мосту. Через годину загарбники це підтвердили. Туди вирушила група рятувальників з Новоросійська.
  • Пропагандисти повідомили, що внаслідок атаки дрона танкер отримав пробоїну біля ватерлінії з правого боку. Через пошкодження машинне відділення затопило, тому судно просто не змогло рухатися далі самостійно.
  • Кремль також почав поширювати брехливі заяви, що танкер буцімто був цивільним. Однак у Міноборони України чітко пояснили, що російські кораблі в Чорному морі – законні цілі Києва, адже вони можуть перевозити вантажі воєнного призначення.

Автор: Ольга Котів