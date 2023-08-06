Підрив великого російського танкера SIG: у росморрічфлоті розповіли про стан підбитого судна

Вночі 5 серпня дрони атакували російський танкер SIG, що перебував у районі Кримського мосту. Внаслідок цього судно зазнало значних пошкоджень.

Танкер SIG майже 4 роки перебуває під американськими санкціями. Саме ним Росія постачала авіаційне паливо до Сирії, повідомляє 24 Канал.

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На місці працюють водолази

У телеграм-каналі росморрічфлоту розповіли, що станом на 17:00 5 серпня до місця стоянки танкера SIG для проведення підводно-технічних робіт прибув рейдовий водолазний катер "Водолаз Кузьміних" з:

водолазною станцією,

обладнанням,

фахівцями.

До кінця дня окупанти планували завершити водолазне обстеження підводної частини танкера. За його результатами мають розробити план робіт з усунення пошкоджень, яких зазнало судно.

Самі роботи планується провести в неділю, 6 серпня, після доставки всіх матеріалів, необхідних для закладення пробоїни,

– мовиться у повідомленні.

Росіяни переконують, що:

танкер перебуває на плаву,

надходження води всередину аварійного судна нібито немає,

машинне відділення задраєне,

забруднення навколишнього середовища немає.

"Працюють водовідливні засоби. Екіпаж у порядку. Судна азово-чорноморської філії морспасслужби продовжують забезпечувати безпечну стоянку АС (аварійного судна – 24 Канал) і проведення аварійно-рятувальних робіт", – підсумували у росморрічфлоті.

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