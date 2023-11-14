Кожна знищена ціль нелегко дається: ЗСУ показали яскравий бій під час нічної атаки "Шахедами"

Нещодавно Росія вкотре намагалася тероризувати мирне населення України ударними безпілотниками. У Повітряних силах показали процес знищення ворожих дронів-камікадзе типу "Шахед".

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук у своїх соцмережах поділився відео зі знищенням російських ударних БпЛА. За його словами, кадри були зроблені під час нічної атаки 14 листопада.

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Що розповіли у Повітряних силах

Микола Олещук пояснив, що на відео показаний протиповітряний бій. На кадрах українські воїни знищують російські ударні БпЛА.

Кожна знищена повітряна ціль: ударний дрон чи крилата ракета, нелегко дається захисникам неба. Але кожна знищена ціль – це збережене життя та здоров'я українців, вціліле майно та інфраструктура країни,

– написав генерал-лейтенант.

Командувач Повітряних сил ЗСУ подякував всім, хто захищає українське небо.

Знищення російських "Шахедів": відео Миколи Олещука

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