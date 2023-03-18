Пожежу досі приборкують: у Новомосковську зруйноване підприємство та житлові будинки через атаку

У ніч на 18 березня росіяни атакували Дніпропетровщину безпілотниками. 3 з них збили українські захисники, а ще 2 – поцілили по об'єкту критичної інфраструктури в Новомосковську. На місці влучання сильні руйнування та потужна пожежа.

Про це заявив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Він додав, що на підприємстві рятувальники досі приборкують вогонь.

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Що відомо про руйнування у Новомосковську

Голова місцевої ОВА повідомив, що під час нічної атаки ворог випустив по області дрони, ймовірно – Shahed-136. Три безпілотники вдалося знешкодити військовим з повітряного командування "Схід".

Однак ще два таки влучили у ціль – підприємство критичної інфраструктури Новомосковську. Як зазначив Сергій Лисак, там значні руйнування.

Зокрема через атаку на підприємстві сталася пожежа, яку досі приборкують рятувальники. Водночас загарбники пошкодили 6 дачних будинків поряд, а ще 4 – вщент зруйнували.

Реакція кремлівського диктатора на ордер Міжнародного кримінального суду на його арешт? Насправді ж – плюс один злочин у довжелезний список країни-терориста. Ми вистоїмо, а Росія зникне зі світових мап. Інакше вже не буде,

– констатував Лисак.

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