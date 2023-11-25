Кожен БпЛА має свій маршрут, – Ігнат розповів, яка мета дронових атак росіян
У ніч проти 25 листопада росіяни масовано обстріляли Київ. Силам ППО вдалось збити майже усі з рекордних 75 запущених безпілотників. Ця ворожа атака мала кілька головних завдань.
Перевага використання безпілотників для масованих атак у тому, що їхня ціна доволі дешева. Однак збитків та проблем вони можуть завдати дуже серйозних. Про це 24 Каналу розповів речник командування Повітряних ЗСУ Юрій Ігнат, пояснивши, яку мету переслідує ворог.
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Чого хоче досягнути ворог
Повітряні тривоги суттєво збільшились у часі. Зокрема, під час атаки вночі 25 листопада вона тривала 6 годин. Росіяни намагаються вдосконалювати маршрути для того, щоб ураження цілей було серйознішим.
"Кожен дрон націлений на свою ціль та має свій маршрут, який йому проклали напередодні атаки. Він йде тим маршрутом та вражає або не вражає свою ціль", – зауважив Юрій Ігнат.
Однак тепер тактика ворога змінилась. І перш ніж долетіти до своєї цілі, безпілотник може "намотувати кола" – облітати області, повертатися, кружляти з боку в бік.
Це робиться з метою намацати слабкі місця в нашій протиповітряній обороні, подивитися, наскільки ефективним буде цей новий маршрут, який проклали. Але ціль залишається ціллю – знищити якийсь об'єкт, куди його направили,
– наголосив Ігнат.
До того ж такі відносно дешеві засоби, як дрони, направляють також, аби виснажити систему ППО. Ворог робить це і під час точкових, і під час масованих атак.
Юрій Ігнат про мету дронової атаки окупантів: дивитись відео
Масована атака на Україну: що відомо
- У ніч на 25 листопада російські окупанти випустили по Україні рекордну кількість дронів. Більшість із 75 ударних БпЛА були спрямовані на Київ та область. Силам протиповітряної оборони вдалось знищити аж 74 ворожі безпілотники. Повітряна тривога тривала понад 6 годин.
- На жаль, внаслідок падіння уламків дронів у Києві було пошкоджено багато будівель. Зокрема, мовиться про дитячий садочок, житлові та нежитлові будівлі. Пошкодження зафіксували у Голосіївському, Солом'янському та Дніпровському районах. Через наслідки обстрілів у деяких мешканців столиці певний час були відключення світла. Зокрема, під час масштабного обстрілу у столиці було знеструмлено повітряну лінію. Однак це доволі швидко виправили.
- У Повітряних силах повідомили, що окупанти, найімовірніше, удосконалили дрони. Зокрема, за уламками видно, що "Шахеди" були чорного кольору. Для цього росіяни використали карбон, який є поглинальним матеріалом для радіолокаційного сигналу.