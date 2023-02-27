Під час повітряної тривоги приземлили 2 безпілотники на Дніпропетровщині та Запоріжжі

Росіяни продовжують атакувати Україну дронами. Під час повітряної тривоги силам ППО вдалося збити два безпілотники, які летіли на інфраструктуру нашої держави.

На щастя, ці дрони не завдали збитків. Ворожі безпілотники перетворила на брухт наша ППО.

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На два дрони у ворога менше

За словами глави Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, мешканці під час повітряної тривоги чули вибухи. Це була робота ППО. На щастя, Повітряному командуванню "Схід" вдалося знищити 2 БпЛА ворога.

Як зауважили у ПвК "Схід", окупанти для атаки по Дніпропетровщині використали ударні дрони. За попередньою інформацією, мовиться про іранські "Шахіди".

За словами глави Офісу Президента Андрія Єрмака, дрони-камікадзе збили у Дніпрі та Запоріжжі.

Відтворимо роботу ППО на Дніпропетровщині ввечері 27 лютого:

20:33 стало відомо про те, що в області пролунала повітряна тривога.

21:09 надійшло перше повідомлення про вибухи на Дніпропетровщині.

21:32 стало відомо про вибухи, які чули мешканці Дніпра.

21:53 в області пролунав відбій повітряної тривоги.

Зауважимо, що у ніч проти 27 лютого ворог атакував Україну 14 дронами-камікадзе. На щастя, 11 з них вдалося знищити силам ППО. Водночас три дрони ворога влучили у Хмельницькому.

Коротко про нічну атаку дронами