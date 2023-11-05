Росіяни випустили кілька груп "Шахедів" з окупованого Криму: прислухайтесь до сигналів тривог
Джерело:Повітряні Сили ЗС України
Російські окупанти вкотре намагатимуться атакувати українські міста. Пізно ввечері 5 листопада вони запустили дрони-камікадзе з Криму.
Важливо не ігнорувати сигнал повітряної тривоги, якщо її оголосять. Адже внаслідок ворожих атак часто гинуть та зазнають поранень саме цивільні.
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Росіяни запустили дрони
У Повітряних силах ввечері 5 листопада попередили про загрозу.
Увага! Зафіксовано пуски кількох груп ворожих ударних БпЛА типу "Shahed" з мису Чауда (Крим). Слідкуйте за нашими повідомленнями та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!
– мовиться у повідомленні.
Варто зауважити, що масована атака дронами була 3 листопада.
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Коротко про масовану атаку "Шахедами" 3 листопада
- Вночі 3 листопада російські загарбники масовано атакували територію України ударними дронами-камікадзе. Усього зафіксували пуски 40 "Шахедів". Силам ППО вдалося збити 24 БпЛА.
- Під ударом опинилися Харківська, Львівська, Івано-Франківська, Хмельницька, Кіровоградська та Одеська області. Своєю чергою, в напрямку Кропивницького росіяни запустили ракету Х-59, яку сили ППО успішно ліквідували.
- Близько 10 "Шахедів" атакували Харківщину. Під ударом опинилися цивільні об'єкти, зокрема адміністративна будівля, СТО, гаражі, 8 автівок та житловий будинок загальною площею понад 1000 квадратних метрів та коледж. На місці влучань виникли пожежі, які оперативно ліквідували рятувальники. На щастя, минулося без постраждалих.
- У напрямку Одеської області також летіли дрони. В зоні відповідальності ОК "Південь" знищили 11 "Шахедів". Як повідомила керівниця пресцентру сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, окупанти атакували об'єкт критичної інфраструктури. Зокрема, вони влучили по його технічній території.
- На Івано-Франківщині загарбники намагалися атакувати військовий об'єкт. Сили ППО збили "Шахед", але внаслідок падіння уламків виникла пожежа. Її оперативно ліквідували рятувальники.
- Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що над Львівщиною зафіксували 16 "Шахедів". На жаль, не усі дрони вдалося збити – зафіксували 5 влучань в об'єкт критичної інфраструктури.