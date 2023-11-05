Росіяни випустили кілька груп "Шахедів" з окупованого Криму: прислухайтесь до сигналів тривог

Російські окупанти вкотре намагатимуться атакувати українські міста. Пізно ввечері 5 листопада вони запустили дрони-камікадзе з Криму.

Важливо не ігнорувати сигнал повітряної тривоги, якщо її оголосять. Адже внаслідок ворожих атак часто гинуть та зазнають поранень саме цивільні.

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Росіяни запустили дрони

У Повітряних силах ввечері 5 листопада попередили про загрозу.

Увага! Зафіксовано пуски кількох груп ворожих ударних БпЛА типу "Shahed" з мису Чауда (Крим). Слідкуйте за нашими повідомленнями та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!

– мовиться у повідомленні.

Варто зауважити, що масована атака дронами була 3 листопада.

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Коротко про масовану атаку "Шахедами" 3 листопада