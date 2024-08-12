Окупанти запустили "Шахеди" з Курська: для яких областей є загроза
Ввечері 12 серпня російські окупаційні війська вчергове запустили ударні безпілотники. "Шахеди" рухаються з Приморсько-Ахтарська та району Курська.
Повітряна тривога поширилася на Харківську, Сумську та Херсонську області. 24 Канал закликає жителів областей, де пролунала сирена, прямувати в укриття цивільного захисту.
Читайте також Росіяни атакували Суми: під удар потрапили будівлі підприємств і критичний об’єкт, є постраждалі
Для яких областей є загрозаЗверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.
В Чернігівській області також пролунала повітряна тривога. Чернігівщина – рух ударних БпЛА у вашому напрямку з Сумської області, Сумська область – загроза застосування ударних БпЛА! У Повітряних силах попередили, що на Миколаївщину рухаються ударні БпЛА з Херсонської області. Херсонська область – загроза застосування ударних БпЛА! Повітряні сили повідомили, що було зафіксовано запуск ударних БпЛА типу "Shahed" з Приморсько-Ахтарська та району Курська. У разі оголошення тривоги українців закликали прямувати в укриття.
– повідомили в Повітряних силах.
Загроза поширилася на Миколаївську область
Росіяни запустили БпЛА
В Чернігівській області також пролунала повітряна тривога.
Чернігівщина – рух ударних БпЛА у вашому напрямку з Сумської області,
Сумська область – загроза застосування ударних БпЛА!
У Повітряних силах попередили, що на Миколаївщину рухаються ударні БпЛА з Херсонської області.
Херсонська область – загроза застосування ударних БпЛА!
Повітряні сили повідомили, що було зафіксовано запуск ударних БпЛА типу "Shahed" з Приморсько-Ахтарська та району Курська.
У разі оголошення тривоги українців закликали прямувати в укриття.