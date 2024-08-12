Окупанти запустили "Шахеди" з Курська: для яких областей є загроза

Ввечері 12 серпня російські окупаційні війська вчергове запустили ударні безпілотники. "Шахеди" рухаються з Приморсько-Ахтарська та району Курська.

Повітряна тривога поширилася на Харківську, Сумську та Херсонську області. 24 Канал закликає жителів областей, де пролунала сирена, прямувати в укриття цивільного захисту.

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Для яких областей є загроза

Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі