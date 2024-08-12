Окупанти запустили "Шахеди" з Курська: для яких областей є загроза

12 серпня 2024, 22:35
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Автор: Поліна Буянова

Ввечері 12 серпня російські окупаційні війська вчергове запустили ударні безпілотники. "Шахеди" рухаються з Приморсько-Ахтарська та району Курська.

Повітряна тривога поширилася на Харківську, Сумську та Херсонську області. 24 Канал закликає жителів областей, де пролунала сирена, прямувати в укриття цивільного захисту.

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Для яких областей є загроза

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.

22:59, 12 серпня

В Чернігівській області також пролунала повітряна тривога.

Чернігівщина – рух ударних БпЛА у вашому напрямку з Сумської області,
– повідомили в Повітряних силах.

22:55, 12 серпня

Сумська область – загроза застосування ударних БпЛА!

22:42, 12 серпня

Загроза поширилася на Миколаївську область

У Повітряних силах попередили, що на Миколаївщину рухаються ударні БпЛА з Херсонської області.

22:30, 12 серпня

Херсонська область – загроза застосування ударних БпЛА!

22:28, 12 серпня

Росіяни запустили БпЛА

Повітряні сили повідомили, що було зафіксовано запуск ударних БпЛА типу "Shahed" з Приморсько-Ахтарська та району Курська.

У разі оголошення тривоги українців закликали прямувати в укриття.