Вночі ворог атакував Кіровоградщину: пошкоджене підприємство, є травмований

В ніч на 4 жовтня російські війська вчергове атакували Україну ударними безпілотниками. Ця ворожа атака не оминула Кіровоградську область.

Під ударом "шахедів" опинився Голованівський район. Про наслідки російської атаки розповів голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

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Які наслідки атаки на Кіровоградщину

За словами Райковича, в Голованівському районі було пошкоджено адмінбудівлю одного з підприємств. Зазначається, що легкі травми отримав працівник підприємства.

Наразі на місці працюють відповідні служби.

Повітряну тривогу в Кіровоградській області в ніч на 4 жовтня оголошували двічі. Перша тривала з 23:34 до 03:05. Однак вже за півтори години, о 04:35, повітряна тривога в регіоні прозвучала повторно. О 05:50 був оголошений відбій.

До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

Цієї ночі ворожі дрони атакували також столицю. Зокрема в Дарницькому районі Києва через падіння уламків "шахеда" спалахнула пожежа в багатоповерхівці. На щастя, потерпілих немає, а загоряння було оперативно ліквідовано.