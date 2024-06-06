Російські війська запустили "Шахеди": куди летять ворожі БпЛА

6 червня 2024, 00:15
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Ввечері 5 червня росіяни вкотре запустили "Шахеди" по Україні. Наразі дрони рухаються у напрямку Миколаївської області.

Росіяни не припиняють регулярно запускати ударні БпЛА. Минулої ночі протиповітряна оборона також ліквідувала 22 безпілотники під час повітряної тривоги та інтенсивної атаки. Загалом ворог тоді запустив 27 дронів.

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Росіяни запустили дрони-камікадзе в ніч на 6 червня

00:47, 06 червня

"Шахеди" на Вінниччині

Вінницька область – група ударних БпЛА з Одещини у вашому напрямку!
– попередили в Повітряних силах.

00:45, 06 червня

Запоріжжя – в районі міста ворожий БпЛА. Жителів закликали залишатися в укриттях.

00:38, 06 червня

Кіровоградська область – загроза застосування ударних БпЛА.

00:20, 06 червня

БпЛА змінюють курс

Повітряні сили ЗСУ написали, що група БпЛА на Херсонщині змінила курс у напрямку Миколаївської області.

00:19, 06 червня

Група БпЛА на Одещині, рухається в північному напрямку.

00:17, 06 червня

"Шахеди" летять на Одещину

Одеська область – група ударних БпЛА з Миколаївщини у вашому напрямку!
– написали в Повітряних силах.

У разі оголошення тривоги місцевих жителів закликали перебувати в укриттях.

00:16, 06 червня

Чергова група ворожих БпЛА на Херсонщині рухається у напрямку Дніпропетровщини.

00:09, 06 червня

Куди рухаються ворожі дрони

В Повітряних силах повідомили, що наразі групи БпЛА типу "Шахед" спостерігаються у Миколаївській області, рухаються в північно-західному напрямку.

Автор: Поліна Буянова