Російські війська запустили "Шахеди": куди летять ворожі БпЛА

Ввечері 5 червня росіяни вкотре запустили "Шахеди" по Україні. Наразі дрони рухаються у напрямку Миколаївської області.

Росіяни не припиняють регулярно запускати ударні БпЛА. Минулої ночі протиповітряна оборона також ліквідувала 22 безпілотники під час повітряної тривоги та інтенсивної атаки. Загалом ворог тоді запустив 27 дронів.

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Росіяни запустили дрони-камікадзе в ніч на 6 червня