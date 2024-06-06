Російські війська запустили "Шахеди": куди летять ворожі БпЛА
Ввечері 5 червня росіяни вкотре запустили "Шахеди" по Україні. Наразі дрони рухаються у напрямку Миколаївської області.
Росіяни не припиняють регулярно запускати ударні БпЛА. Минулої ночі протиповітряна оборона також ліквідувала 22 безпілотники під час повітряної тривоги та інтенсивної атаки. Загалом ворог тоді запустив 27 дронів.
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Росіяни запустили дрони-камікадзе в ніч на 6 червня
Вінницька область – група ударних БпЛА з Одещини у вашому напрямку! Запоріжжя – в районі міста ворожий БпЛА. Жителів закликали залишатися в укриттях. Кіровоградська область – загроза застосування ударних БпЛА. Повітряні сили ЗСУ написали, що група БпЛА на Херсонщині змінила курс у напрямку Миколаївської області. Група БпЛА на Одещині, рухається в північному напрямку. Одеська область – група ударних БпЛА з Миколаївщини у вашому напрямку! У разі оголошення тривоги місцевих жителів закликали перебувати в укриттях. Чергова група ворожих БпЛА на Херсонщині рухається у напрямку Дніпропетровщини. В Повітряних силах повідомили, що наразі групи БпЛА типу "Шахед" спостерігаються у Миколаївській області, рухаються в північно-західному напрямку.
"Шахеди" на Вінниччині
– попередили в Повітряних силах.
БпЛА змінюють курс
"Шахеди" летять на Одещину
– написали в Повітряних силах.
Куди рухаються ворожі дрони
Вінницька область – група ударних БпЛА з Одещини у вашому напрямку!
Запоріжжя – в районі міста ворожий БпЛА. Жителів закликали залишатися в укриттях.
Кіровоградська область – загроза застосування ударних БпЛА.
Повітряні сили ЗСУ написали, що група БпЛА на Херсонщині змінила курс у напрямку Миколаївської області.
Група БпЛА на Одещині, рухається в північному напрямку.
Одеська область – група ударних БпЛА з Миколаївщини у вашому напрямку!
У разі оголошення тривоги місцевих жителів закликали перебувати в укриттях.
Чергова група ворожих БпЛА на Херсонщині рухається у напрямку Дніпропетровщини.
В Повітряних силах повідомили, що наразі групи БпЛА типу "Шахед" спостерігаються у Миколаївській області, рухаються в північно-західному напрямку.