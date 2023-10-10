Росія вночі атакувала "Шахедами": у ЗСУ показали гарячі кадри роботи зенітників

Російські військові вночі 10 жовтня атакували Україну "Шахедами". Українським оборонцям неба вдалося знешкодити більшість дронів-камікадзе.

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук показав кадри бойової роботи зенітних ракетних підрозділів повітряного командування "Південь". На відео бойова робота українських військових в Одеській та Миколаївській областях.

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Українські військові знешкодили 27 "Шахедів"

Протягом ночі українські зенітники ефектно та ефективно знищували "Шахеди", якими Росія атакувала з тимчасово окупованого Криму.

Судячи з кадрів, можна припустити, що українські військові знову застосували зенітно-ракетний комплекс малого радіуса дії С-125.

Бойова робота українських зенітників: дивіться відео

Генерал-лейтенант Микола Олещук подякував зенітникам за результат під час бойової роботи.

Нічна атака "Шахедами": подробиці