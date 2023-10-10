Росія вночі атакувала "Шахедами": у ЗСУ показали гарячі кадри роботи зенітників

10 жовтня 2023, 15:14
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Джерело:

Микола Олещук

Російські військові вночі 10 жовтня атакували Україну "Шахедами". Українським оборонцям неба вдалося знешкодити більшість дронів-камікадзе.

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук показав кадри бойової роботи зенітних ракетних підрозділів повітряного командування "Південь". На відео бойова робота українських військових в Одеській та Миколаївській областях.

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Українські військові знешкодили 27 "Шахедів"

Протягом ночі українські зенітники ефектно та ефективно знищували "Шахеди", якими Росія атакувала з тимчасово окупованого Криму.

Судячи з кадрів, можна припустити, що українські військові знову застосували зенітно-ракетний комплекс малого радіуса дії С-125.

Бойова робота українських зенітників: дивіться відео

Генерал-лейтенант Микола Олещук подякував зенітникам за результат під час бойової роботи.

Нічна атака "Шахедами": подробиці

  • У ніч на 10 жовтня російські окупаційні війська атакували Південь України 36 "Шахедами". Силами та засобами Повітряних сил у взаємодії із ППО Сил оборони України знищено 27 дрони-камікадзе.
  • "Шахеди", якими Росія атакувала Україну, було знищено у межах Одеської, Миколаївської та Херсонської областей.
  • У Силах оборони Півдня України розповіли, що ворожа атака тривала майже 3 години. Найбільше "Шахедів" збили в Одеській області – 23. Ще 3 було знищено на Миколаївщині та 1 – на Херсонщині.
  • Унаслідок атаки Росії є влучання по логістичній інфраструктурі регіону. Водночас жертв чи постраждалих – немає.
  • Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що Україні слід підготуватися, щоб протистояти "Шахедам", оскільки Росія активно застосовує дрони. Тільки у вересні росіяни випустили понад 500 безпілотників.
  • За його словами, Росія збільшує атаки "Шахедами", оскільки це легше, швидше, дешевше. Росія віддає перевагу "Шахедам", а не ракетам, оскільки дрони дещо простіше виготовлювати, особливо під дією санкцій Заходу.

Автор: Михайло Гема