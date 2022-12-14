Київщину атакували "Шахідами": у поліції показали фото збитого дрона

14 грудня 2022, 10:18
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Андрій Нєбитов

14 грудня російські загарбники атакували дронами-камікадзе Київщину. Наші захисники збили 13 безпілотників.

Збитий ворожий "Шахід" виявили в одному із районів Київщини. Відповідні фото показав начальник ГУНП у Київській області Андрій Нєбитов.

Важливо Ранкова атака Києва: уламки дрона влучили в адмінбудівлі

Як виглядає збитий безпілотник на Київщині

За словами Нєбитова, зараз на місці, де впав ворожий дрон, працюють поліцейські.

Дякуємо силам ППО за відмінну роботу!
– зазначив начальник поліції.

На Київщині збили дрон-камікадзе / фото Андрій Нєбитов

Також Нєбитов попросив усіх під час повітряної тривоги залишатись в укриттях та подбати про свою безпеку, оскільки від цього залежить здоров’я та життя.

Атака дронами Київщини: що відомо

  • Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що у Шевченківському районі столиці пролунали вибухи. Всі екстрені служби вирушили на місце події.
  • У КМДА повідомили, що було збито ще одного дрона.
  • Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив, що внаслідок ранкової атаки на Київ та область в столиці пошкоджено 2 адмінбудівлі, а в селі Вишневе – приватний будинок.
  • Речниця управління ДСНС у Києві Світлана Водолага повідомила, що внаслідок падіння уламка від дрона в Києві люди не постраждали.
  • О 8:55 у КМДА заявили, що завдяки ефективній роботі підрозділів ППО та РЕБ вже знищено 13 дронів-камікадзе.
  • До речі, Київ зазнав дві хвилі атаки ворожих дронів. Завдяки ефективній роботі підрозділів ППО та РЕБ знищено 13 ворожих дронів. Уламки від збитих БПЛА влучили в одну адмінбудівлю та ще 4 житлові будівлі зазнали незначних ушкоджень (Шевченківський район столиці). Люди не постраждали. Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.
  • У Повітряних силах ЗСУ розповіли, що ударні безпілотники летіли із напрямку східного узбережжя Азовського моря.
  • На атаку Київщини вже відреагував президент Володимир Зеленський. Глава держави подякував захисникам нашого неба за успішну роботу. Завдяки воїнам чергова масована атака росіян не вдалася.

Автор: Софія Ковнір