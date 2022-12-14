Київщину атакували "Шахідами": у поліції показали фото збитого дрона
14 грудня 2022, 10:18Читать новость на русском
Джерело:Андрій Нєбитов
14 грудня російські загарбники атакували дронами-камікадзе Київщину. Наші захисники збили 13 безпілотників.
Збитий ворожий "Шахід" виявили в одному із районів Київщини. Відповідні фото показав начальник ГУНП у Київській області Андрій Нєбитов.
Важливо Ранкова атака Києва: уламки дрона влучили в адмінбудівлі
Як виглядає збитий безпілотник на Київщині
За словами Нєбитова, зараз на місці, де впав ворожий дрон, працюють поліцейські.
Дякуємо силам ППО за відмінну роботу!
– зазначив начальник поліції.
На Київщині збили дрон-камікадзе / фото Андрій Нєбитов
Також Нєбитов попросив усіх під час повітряної тривоги залишатись в укриттях та подбати про свою безпеку, оскільки від цього залежить здоров’я та життя.
Атака дронами Київщини: що відомо
- Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що у Шевченківському районі столиці пролунали вибухи. Всі екстрені служби вирушили на місце події.
- У КМДА повідомили, що було збито ще одного дрона.
- Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив, що внаслідок ранкової атаки на Київ та область в столиці пошкоджено 2 адмінбудівлі, а в селі Вишневе – приватний будинок.
- Речниця управління ДСНС у Києві Світлана Водолага повідомила, що внаслідок падіння уламка від дрона в Києві люди не постраждали.
- О 8:55 у КМДА заявили, що завдяки ефективній роботі підрозділів ППО та РЕБ вже знищено 13 дронів-камікадзе.
- До речі, Київ зазнав дві хвилі атаки ворожих дронів. Завдяки ефективній роботі підрозділів ППО та РЕБ знищено 13 ворожих дронів. Уламки від збитих БПЛА влучили в одну адмінбудівлю та ще 4 житлові будівлі зазнали незначних ушкоджень (Шевченківський район столиці). Люди не постраждали. Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.
- У Повітряних силах ЗСУ розповіли, що ударні безпілотники летіли із напрямку східного узбережжя Азовського моря.
- На атаку Київщини вже відреагував президент Володимир Зеленський. Глава держави подякував захисникам нашого неба за успішну роботу. Завдяки воїнам чергова масована атака росіян не вдалася.