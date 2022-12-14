Київщину атакували "Шахідами": у поліції показали фото збитого дрона

14 грудня російські загарбники атакували дронами-камікадзе Київщину. Наші захисники збили 13 безпілотників.

Збитий ворожий "Шахід" виявили в одному із районів Київщини. Відповідні фото показав начальник ГУНП у Київській області Андрій Нєбитов.

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Як виглядає збитий безпілотник на Київщині

За словами Нєбитова, зараз на місці, де впав ворожий дрон, працюють поліцейські.

Дякуємо силам ППО за відмінну роботу!

– зазначив начальник поліції.

На Київщині збили дрон-камікадзе / фото Андрій Нєбитов

Також Нєбитов попросив усіх під час повітряної тривоги залишатись в укриттях та подбати про свою безпеку, оскільки від цього залежить здоров’я та життя.

Атака дронами Київщини: що відомо