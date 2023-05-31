Мовчіть або кинуть за ґрати: прокуратура Москви взялася за росіян, яких налякала атака дронів

З самого ранку 30 травня у Москві спостерігали нашестя дронів-камікадзе. Їх було то 8, то 32. Хай там як, а об'єкти у повітрі неабияк налякали росіян. Правоохоронці вже встигли їх залякати ще більше.

Якщо росіяни боялися дрони та викладали у мережу відео з БпЛА, то тепер боятимуться правоохоронців. Адже прокуратура Москви попередила місцевих мешканців, передає 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

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Нагадали про відповідальність за скарги

У московській прокуратурі вважають "фейками про обставини атаки дронів на Москву" дописи, які виявили у соцмережах. Тож правоохоронці попереджають про адміністративну та кримінальну відповідальність. Вона передбачена за поширення неперевіреної інформації.

Пропагандистські ЗМІ зауважили, Соловйов і низка чиновник і експертів зверталися до влади. Вони закликали притягати до кримінальної відповідальності за публікацію неправдивої інформації про атаку дронами.

Досить несподівано, якщо враховувати, що Соловйов теж від рук відбився. Поки міноборони Росії повідомляло про атаку 8 дронами, 5 з яких збили і ще 3 приглушили з допомогою РЕБ, пропагандист називав іншу цифру. За його словами, Москву атакували буцімто 32 дрони-камікадзе.

Зауважимо, що Путін всіляко намагається применшити масштаби атаки. На цьому зробили акцент в Інституті з вивчення війни.

Куди ж летіли ці дрони