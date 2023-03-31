Повітряні сили показали потужну роботу ППО по "Шахідах" під час нічної атаки
Джерело:Повітряні сили ЗСУ
Українські захисники показали, як знищували ворожі дрони під час нічної атаки. Точну роботу зенітників опублікували у соцмережі.
Як повідомили у Повітряних Силах ЗСУ, уночі проти 31 березня ворог запустив 10 іранських дронів "Шахід". Українські воїни знищили 9 із них.
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Як українські захисники знищували ворожі цілі
Успішну бойову роботу підрозділів протиповітряної оборони Повітряних Сил ЗСУ показали у соцмережах. На кадрах видно, як воїни зенітного ракетного підрозділу та мобільних вогневих груп знищують іранські дрони.
Повітряні Сили знищують іранські "Шахіди": дивіться відео
8 із 10 дронів було збито у зоні відповідальності Повітряного командування "Схід". Зенітні ракетні підрозділи знищили іранські "Шахіди" у Харківській та Полтавській областях.
Речник повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону зазначив, що крайня нічна атака "Шахідами" майже нічим не відрізняється від попередніх. Минулої ночі противник запустив дрони з півночі, а саме Брянської області з району аеродрому "Сєща".
Єдине, що відрізняє нічну атаку проти 31 березня, за словами Ігната, це запуск 5 фальшивих повітряних куль, які не несуть небезпеки.
Нічна атака окупантів: що відомо
- Окупанти почали атакувати Україну ударними безпілотниками "Shahed-136/131" близько 21:10 вечора 30 березня. Небезпечна ситуація зберігалась до 01:30 ночі 31 березня.
- Окрім атаки дронами, росіяни завдали ударів ще й ракетами. Ворог атакував Новобаварський район Харкова. За попередньою інформацією, по місту було випущено 9 ракет ЗРК С-300. Легкі поранення отримали 3 людини.
- Також окупанти атакували Запорізьку область. У ніч проти 31 березня та вдосвіта цього ж дня ворог гатив по регіону з РСЗВ та, попередньо, завдав ударів ракетами С-300. На щастя, люди не постраждали.