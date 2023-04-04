Одеситка виклала у соцмережі відео роботи ППО прямо під час атаки дронів

Уночі 4 квітня росіяни атакували Південь за допомогою дронів-камікадзе. Під час тривоги мешканка Одеси поширили у мережі кадри роботи сил ППО.

Одеситка визнала свою провину. Жінка закликала громадян не помилятися так, як вона та не поширювати такі матеріали у мережі.

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Мешканка Одеси визнала свою провину

Речник Одеської ОВА Сергій Братчук опублікував відеозвернення жінки, яка вночі опублікувала кадри з роботою сил ППО. За її словами, вона зафіксувала на відео звуки вибухів та падіння збитого ворожого об'єкта. Не задумуючись про наслідки, вона поширила ці кадри у мережі.

Мешканка Одеси визнала, що такий вчинок тягне за собою кримінальну відповідальність, тому вона закликала громадян не повторювати її помилок та не поширювати у мережі відео, на яких видно роботу ППО, аж надто під час повітряної тривоги.

Одеситка визнала свою провину після поширення відео з роботою ППО: дивіться відео

Атака дронами-камікадзе

Поширення кадрів, на яких видно роботу ППО, адрес чи локацій місць влучання або уламків безпілотників, на яких видно серійні номери, можуть допомогти ворогу коригувати вогонь. Тому для власної безпеки, безпеки своїх рідних та свого міста чи села у жодному випадку не варто публікувати такі кадри у мережі.

Уночі 4 квітня росіяни атакували південні регіони України за допомогою іранських дронів-камікадзе. Для атаки ворог використав 17 безпілотників, 14 з яких знищили сили ППО. 13 іранських дронів збили над Одещиною і ще 1 над Миколаївщиною. Росіяни запускали безпілотники зі східного узбережжя Азовського моря.

Перші вибухи в Одесі почали лунали після 1:00, проте тривога тоді в місті та області ще не була оголошена.

Після вибухів в одному з районів Одеси спалахнула пожежа. Як згодом повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук, загарбники влучили в одне з місцевих підприємств. До ранку рятувальник ліквідували пожежу. На щастя, постраждалих немає.