"О господи, врятуй нас!": окупанти скаржаться на вечірню атаку дронів на низку регіонів і Крим
- 21 травня Росію атакували безпілотники, що призвело до тривоги в різних регіонах, зокрема в Московській області.
- Аеропорт Домодєдово за день закривався 4 рази.
- Російське міноборони вигадало, ніби їхня ППО за добу збила 299 безпілотників. Проте тривога в Росії триває.
Увечері 21 травня Росію атакували безпілотники. Тривогу було оголошено в різних регіонах. 24 Канал зібрав деталі.
У ніч проти 21 травня в Росії вже лунали вибухи.
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Де в Росії лунали вибухи увечері 21 травня
Український моніторинговий телеграм-канал "Веселий Південь" писав, що БпЛА літають на відстані 40 кілометрів від Кремля. І справді, в російських пабліках зауважили, що під атаку потрапило підмосковне Домодєдово. Місцеві помітили кілька спалахів у небі та чули "характерні звуки".
В аеропортах Домодєдово та Жуковський ввели план "Килим". Цікаво, що летовище Домодєдово за день закривалося чотири рази.
Сергій Собянін заявив про знищення 6 безпілотників, "які летіли на Москву". До того вже повідомляли про роботу ППО в Московській області.
Російське міноборони навело дані, буцімто ППО збила 37 безпілотників над країною-агресоркою протягом двох годин – з 18:00 до 20:00. Серед них один – нібито над окупованим Кримом.
От і до нас почали долітати. Беспілотник бл*****ий. Горить...
– кажуть жителі Раменського під Москвою.
Під Москвою знайшли уламки дрона: дивіться відео
Тоді мовилося, що вибухи лунали в Курській, Московській, Рязанській, Орловській областях. Та згодом росіяни навели абсолютно фантастичні дані. Вони порахували, скільки дронів було збито за добу – з 20:00 20 травня по 20:00 21 травня. І вийшло, нібито їхня ППО знищила цілих 299 БПЛА:
- 113 БПЛА над Орловською областю;
- 67 БПЛА над Курською областю;
- 58 БПЛА над Брянською областю;
- 24 БПЛА над Московською областю;
- 14 БПЛА над Рязанською областю;
- 9 БПЛА над Тульською областю;
- 6 БПЛА над Володимирською областю;
- 2 БПЛА над Білгородською областю;
- 2 БПЛА над Калузькою областю;
- 2 БПЛА над окупованим Кримом;
- 1 БПЛА над Липецькою областю;
- 1 БПЛА над акваторією Чорного моря.
Реакція росіян на атаку дронами / Скриншот
Втім, у Росії все ще триває тривога.
Приблизні маршрути польоту БпЛА над Росією на вечір 21 травня 2025 / Інфографіка DroneBomber
"Атакують підмосковний Подольськ. Жителі мікрорайону Климовськ повідомляють, що в будинках тремтять вікна, припарковані машини сигналять", – ідеться в російських телеграм-каналах.
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Таким чином, ворог пише про масований наліт безпілотників на Росію увечері 21 травня.