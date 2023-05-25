Більшість ворожих дронів вночі летіли на Захід: звідки росіяни їх запускали

Вночі 25 травня російські терористи запустили по Україні 36 дронів-камікадзе "Шахед". Більшість ударних БпЛА, зокрема 22, летіли на західні області України.

Загалом цієї ночі ППО збила всі 36 російських дронів. Звідки окупанти запускали БпЛА, в ефірі національного телемарафону розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат, пише 24 Канал.

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Звідки російські загарбники запускали дрони

Цієї ночі росіяни в основному атакували західні області України. Однак, конкретно по яких саме цілях намагався вдарити ворог невідомо, адже наша ППО знищила всі "Шахеди".

Дрони направляють з Півдня, з північних регіонів. Зазвичай звідти (росіяни – 24 Канал) атакують,

– зазначив Ігнат.

Також речник Повітряних сил зазначив, що цього разу не зафіксовано запусків дронів з території Білорусі. Натомість щодо Придністров'я ще треба з'ясовувати. Ворожі безпілотники йшли по кордону.

Також Ігнат розповів, що на Південному напрямку наші захисники 4 ворожих дрони. Щонайменше 10 – у зоні Повітряного командування "Центр". Тим часом на Заході знищили аж 22 дрони-камікадзе.

"Рідше вони (окупанти – 24 Канал) туди б'ють, ніж по центру і по східних напрямках", – зауважив Ігнат.

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