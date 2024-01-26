"Бавовна" у Туапсе: ЗМІ розкрили долю нафтопереробного заводу після атаки дронами

У російському курортному місті Туапсе нещодавно було дуже гучно. На місцевому нафтопереробному заводі сталася потужна пожежа.

НПЗ "Роснєфті" припинив свою роботу через атаку дронами у Туапсе. Про це повідомило західне агентство з посиланням на власні джерела.

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Що саме сталося з заводом

Після атаки дронами-камікадзе Туапсинський НПЗ зупинив переробку нафти. Також підприємство вже не випускає нафтопродукти.

У матеріалі зауважується, що після атаки безпілотників на заводі сталася пожежа, яка паралізувала його роботу. На НПЗ згоріла вакуумна установка.

Анонімні співрозмовники заявили, що завод не зможе швидко відновити виробництво нафтопродуктів. Адже ремонт цієї установки може тривати до кінця лютого чи початку березня 2024 року. Сама "Роснєфть" відмовилася коментували журналістам наслідки атаки дронами.

Що відомо про атаку дронами

У ніч з 24 на 25 січня ударні БпЛА атакували нафтопереробний завод у Туапсе. Жителі чули вибухи та бачили, як горить НПЗ. Росіяни зафільмували пожежу та поширили відео соцмережами.

Відомо, що з підприємства під час пожежі евакуювали працівників. Місцева влада заявила, що там просто "спалахнула" вакуумна установка, пожежу нібито швидко загасили, а постраждалих не було. Однак у ту ніч закривали аеропорт у Сочі та оголошували план "Килим" разом із повітряною тривогою.

Як повідомили джерела 24 Каналу, НПЗ у Туапсе став ціллю СБУ. На заводі пролунали 2 вибухи.

Це була не перша атака дронами у районі Туапсе. У лютому та березні 2023 року на цій території країни-агресорки теж були прильоти.

, "Роснєфть" вважається найбільшим російським виробником нафти. А Туапсинський нафтопереробний завод є єдиним НПЗ на березі Чорного моря.