Росія атакує "Шахедами": в яких областях небезпечно
Увечері 7 грудня окупанти запустили ударні дрони по Україні. У низці регіонів залунала повітряна тривога.
Поки світові лідери святкують відкриття відродженого з попелу Собору Паризької Богоматері, окупанти знову націлені на те, аби спричинити ще більші руйнування, передає 24 Канал.
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Дніпро – ударні БпЛА з півдня у напрямку міста. 1. БпЛА на півночі Чернігівщини у південно-західному напрямку. Чернігівська область – загроза ударних БпЛА. 1. Група БпЛА на півдні Харківщини, курс західний. Ударний БпЛА – на Запоріжжі, курс на Дніпропетровщину. Група ударних БпЛА на межі Харківської та Донецької областей рухається у південно-західному напрямку. Повітряні сили повідомили про ударні дрони на Харківщині і Донеччині.
2. Декілька груп БпЛА на Дніпропетровщині у північно-західному напрямку.
3. Декілька груп БпЛА на Харківщині, курс західний.
2. Група БпЛА на Дніпропетровщині курсом на Павлоградський район.
3. Декілька груп БпЛА на межі Харківської та Донецької областей у південно-західному напрямку.
Дніпро – ударні БпЛА з півдня у напрямку міста.
1. БпЛА на півночі Чернігівщини у південно-західному напрямку.
Чернігівська область – загроза ударних БпЛА.
1. Група БпЛА на півдні Харківщини, курс західний.
Ударний БпЛА – на Запоріжжі, курс на Дніпропетровщину.
Група ударних БпЛА на межі Харківської та Донецької областей рухається у південно-західному напрямку.
Повітряні сили повідомили про ударні дрони на Харківщині і Донеччині.