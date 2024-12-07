Росія атакує "Шахедами": в яких областях небезпечно

Увечері 7 грудня окупанти запустили ударні дрони по Україні. У низці регіонів залунала повітряна тривога.

Поки світові лідери святкують відкриття відродженого з попелу Собору Паризької Богоматері, окупанти знову націлені на те, аби спричинити ще більші руйнування, передає 24 Канал.

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