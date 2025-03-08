У Запоріжжі внаслідок ворожої атаки виникла масштабна пожежа на підприємстві
- У Запоріжжі внаслідок російської атаки дронами виникла масштабна пожежа на підприємстві, охопивши 400 квадратних метрів, але жертв і постраждалих немає.
- Також у ніч на 8 березня Росія атакувала Богодухів на Харківщині, що призвело до загибелі трьох людей і поранення семи осіб.
Росія продовжує атакувати мирні українські міста. Зокрема, ворог вдарив по Запоріжжі.
Росія вночі 8 березня атакувала Запоріжжя, там впали уламки БпЛА на території приватного підприємства. Про це пише 24 Канал із посиланням на ДСНС Запоріжжя.
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Рятувальники ліквідували наслідки
Внаслідок цього в Запоріжжі виникла масштабна пожежа. Вогонь охопив зварювальний цех та допоміжні споруди, загальна площа займання склала 400 квадратних метрів.
У Запоріжжі спалахнула пожежа / Фото ДСНС Запоріжжя
Завдяки злагодженим діям вогнеборців, які працювали в умовах високої температури та сильного задимлення, пожежу оперативно ліквідували,
– мовиться в повідомленні.
Крім цього, у ДСНС розповіли, що вибуховою хвилею пошкодило два автомобілі, що перебували неподалік. На щастя, жертв і постраждалих немає.
Рятувальники ліквідували наслідки: дивіться відео
Крім цього, вночі 8 березня Росія атакувала місто Богодухів, що на Харківщині. Внаслідок російського обстрілу там загинули троє людей, ще 7 зазнали поранень.