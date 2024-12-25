Феєричний удар по Міллерово не обов'язково був націлений на авіацію: якої шкоди зазнали росіяни

Увечері 23 грудня Міллерово Ростовської області опинилося під атакою дронів. Там є військовий аеродром. Такі удари потрібні не лише для знищення російської авіації.

Важливо завдавати збитків окупантам, змушувати їх перекидати ресурси далі від лінії фронту, впливати на їхній тил, ускладнювати діяльність аеродромів і так далі. Це 24 Каналу зауважив військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп.

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ЗСУ розвинули "довгу руку"

Давид Шарп зазначив, що насамперед дуже важливо завдавати збитків ворогу. Іноді вони можуть бути не дуже великими, але матимуть значення з психологічного погляду та відвернення ресурсів.

У деяких випадках збитки значні. Коли ми говоримо про вибухи складу боєприпасів, ураження літаків, навіть виведення з ладу окремого літака на злітно-посадковій смузі – це прямі збитки, які мають військове значення,

– підкреслив він.

Коли росіяни змушені кидати ресурси, наприклад, фінансові, матеріальні, для захисту аеродромів, будівництва нових об'єктів у глибокому тилу – це також має значення. Важливо впливати на тили, де ворог не повинен відчувати себе у безпеці. Він повинен весь час думати над тим, як захиститись.

Атаки безпілотників на аеродроми можуть переслідувати дві цілі. Крім знищення самих літаків, складів боєприпасів, дуже важливо ускладнити життєдіяльність цих аеродромів.

"Російська авіація приносить немало проблем українським військовим на фронті, а також тим, хто перебуває у тилу. Навіть літаки Су-25, які не відповідають сучасним високим характеристикам, які не здатні застосовувати найбільш небезпечні системи озброєння – теж подразники", – пояснив військовий оглядач.

Якщо ці літаки зроблять менше вильотів або їх перекинуть десь далеко – це також успіх. Навіть якщо не було знищено жодного літака, але ворог робить менше бойових вильотів, тоді вдалося врятувати життя, майно, яке могло б постраждати.

Загалом протягом усього 2024 року ми бачимо те, що українці успішно розвинули те, що я називаю "довгою рукою". Тобто здатність систематично та у великих кількостях досить ефективною зброєю завдавати ударів по масі об’єктів вглиб Росії. Це і десятки кілометрів від лінії фронту, і понад тисяча,

– наголосив Давид Шарп.

Однак щоб стратегія працювала повноцінно, ворог зазнавав дуже серйозних збитків, перекидались дуже серйозні ресурси, потрібні більш ефективні далекобійні засоби. Україні не вистачає власних крилатих та балістичних ракет, які у потрібних кількостях та відповідним результатом уражали б цілі на території ворога. Тоді ця стратегія носила б більш системний та ефективний характер.

Нагадаємо, у Міллерово пролунало щонайменше 9 вибухів. У мережі є відео, де чути, як безпілотники намагаються збити. На тому ж відео зафіксовано момент влучання. Постраждалих нібито не було, хоча російський чиновник написав, що "інформацію про наслідки на землі ще уточнюють". Тобто влучання є. Російське міноборони заявило, що ППО збила 9 безпілотників над Ростовською областю та 2 над акваторією Азовського моря.