У Білорусі підхопили російську байку про "атаку" дронів: звинуватили у всьому ЗСУ

Білорусь приєдналася до брехні російських окупантів. "Картопляна" країна заявила, що їх нібито атакували дроном-камікадзе з вибухівкою.

І, звичайно, Білорусь звинуватила у цьому Збройні Сили України. Про це пишуть пропагандистські телеграм-канали, інформує 24 Канал.

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У Білорусі заговорили про "атаку" дронів

Як пишуть білоруські ЗМІ, нібито ЗСУ "вперше атакували" їхню державу дроном-камікадзе з вибухівкою.

Попередньо, метою БПЛА могла бути ділянка нафтопроводу "Дружба" в Гомельській області,

– заговорили пропагандисти.

Вони зазначили, що наприкінці травня прикордонний наряд почув у небі звук двигуна БПЛА та відкрив вогонь. Снаряд, прикріплений до нього, буцімто здетонував.

"У районі місця падіння фахівці знайшли уламки дрона. Постраждалих та руйнувань немає", – сказали ЗМІ.

Наслідки "атаки" дронів на Білорусь / фото пропагандистські ЗМІ

Росію часто "атакують" дрони