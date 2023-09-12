Тости закінчилися плачевно: до російського свята в Енергодар завітала "бавовна"

У місто Енергодар Запорізької області раптово завітали українські безпілотники. Вони атакували будівлю, де видавали російські паспорти та радіокомунікаційний пункт.

Таким чином місцевий Рух опору та спецпризначенці "привітали" окупантів зі святом. Скільки загарбників вдалося ліквідувати наразі невідомо – інформація уточнюється.

Дивіться також Операція "Деокупація": як Зеленський чітко вказав Путіну, що Крим буде українським

Пролунали тости та завітала "бавовна"

Росіяни 13 вересня святкують день підрозділів з питань міграції системи МВС Росії. Привітати окупантів вирішили Рух опору та Спецпризначенці ГУР. Вони відправили "подарунок" у вигляді безпілотників з вибухівкою в Енергодар Запорізької області.

Внаслідок атаки українцям вдалося вразити "паспортний сервіс", де окупанти видавали російські документи. Він розміщався на вулиці Будівників, 22. Виникла пожежа та до будівлі прибуло декілька нарядів швидкої допомоги.

Майже в той же час інший дрон атакував радіокомунікаційний пункт зв’язку, який знаходився на технічному поверсі 14-поверхової будівлі. Окремо "привітали" офіцерів окупаційної армії, які захопили собі будинки українців. БпЛА завітали до двох "віджатих" росіянами котеджів на околиці міста.

Наразі кількість жертв серед загарбників уточнюється. В ГУР зазначили, що втрат серед мирного населення немає.

Дрони прилетіли в Енергодар: дивіться відео

Вибухи на окупованих територіях