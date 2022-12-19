Після атаки дронами Київ залишився без тепла: Кличко розповів, чи вдалося відновити котельні

Російські військові вночі атакували Київ дронами-камікадзе, через що в столиці виникли проблеми з теплом. Київ оговтується від атаки росіян і тепло частково вдалося відновити.

Столичний мер Віталій Кличко повідомив, що комунальникам вже вдалося відновити роботу більшості котелень у Києві. Без опалення після атаки "шахідами" залишаються близько 3 % споживачів.

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У Києві екстрені вимкнення

Кличко зазначив, що система водопостачання столиці працює в штатному режимі.

Столичний мер додав, що ситуація в енергетиці складна, тому в Києві діють аварійні та екстрені вимкнення.

Найбільше в столиці від дефіциту електропостачання страждають Оболонський, Подільський та Деснянський райони.

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