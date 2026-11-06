Удар трьома реактивними БпЛА: Росія атакувала енергетику на Київщині
Російські війська вночі 6 листопада вдарили по енергетичній інфраструктурі Білоцерківської громади в Київській області. Внаслідок атаки трьох реактивних безпілотників у споживачів виникли перебої зі світлом.
Як повідомила Білоцерківська міська рада в Telegram, профільні служби вже розпочали ліквідацію наслідків нічного обстрілу.
Що відомо про наслідки обстрілу?
Наразі аварійні бригади намагаються стабілізувати ситуацію в мережі.
Ворог атакував енергетичну інфраструктуру нашої громади трьома реактивними БпЛА. Наразі енергетики працюють над відновленням електропостачання. Фахівці роблять усе можливе, щоб оперативно перепідключити споживачів на резервні лінії,
– наголосили в міськраді.
Місцева влада закликала мешканців не нехтувати власною безпекою та перебувати в укриттях під час оголошення повітряної тривоги.
Водночас Міністерство оборони держави-агресора у своєму ранковому зведенні офіційно визнало черговий воєнний злочин проти цивільного населення України.
Як Україна може відновлювати пошкоджену енергосистему?
Володимир Зеленський заявив, що для відновлення української енергосистеми необхідно посилити міжнародну підтримку та організувати постачання критично важливого обладнання.
Зокрема, Україні потрібні трансформатори, силові кабелі, сучасне електротехнічне обладнання, а також дизельні й газові генератори. Президент закликав Іспанію та країни Латинської Америки долучитися до допомоги.
Серед необхідного обладнання Україна розраховує отримати:
- трансформатори з Бразилії, Мексики, Аргентини та Колумбії;
- силові кабелі з Чилі;
- електрообладнання, кабелі та генератори з Іспанії.
Глава держави наголосив, що все обладнання має відповідати технічним вимогам української енергомережі, а його доставку потрібно забезпечити в найкоротші терміни.