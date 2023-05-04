Путін о 2 ночі ніколи там не буває, – Гудков проаналізував версії "атаки дронів" на Кремль

Кремль 3 травня нібито атакували українські безпілотники. Проте, ймовірно, цей "напад" організувала сама Росія.

Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний політик Геннадій Гудков. За його словами, цей інцидент показав, що Україна має кращу протиповітряну оборону, ніж Росія.

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Чи був Путін у Кремлі під час атаки дронів

Геннадій Гудков пояснив, що існує декілька версій подій. Одна з них начебто належить ЗСУ та українській стороні і свідчить про наявність дронів, які можуть летіти на великі відстані та завдавати правильні удари.

"Цілком можливо, що створена зброя, яка принаймні не військова, але може завдати психологічно-морального удару противнику", – зазначив він.

Друга версія подій – організована та спланована провокація.

Чому там так довго не говорили? Могли бути в шоці, не розуміли, що відбулося, як таке могло бути, як ці апарати подолали всі ППО й вдарили по самому Кремлю? Тут могла бути пауза,

– зауважив опозиціонер.

На його думку, у першій версії викликає сумніви маленький вибух, який нікому не нашкодив.

"Звісно, це не теракт, це війна, але це навіть не спроба вдарити по Путіну – Путін о 2-ій ночі ніколи там не буває", – наголосив Гудков.

Тож навіть якщо це було сплановано, то точно, щоб нікому не нашкодити і максимально всіх убезпечити.

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Мотиви "атаки" Кремля

Геннадій Гудков повідомив, що дуже підозрілим є те, що потрапляння було неточним – прапор, який майорів над куполом, після вибуху навіть не загорівся.

"Цілком можливо, що невеликий вибух, бо дрони летіли здалеку і великий заряд просто не було можливості доставити", – додав він.

На його думку, що поки що варто спрогнозувати, яка із версій правдива.

Може бути все, що завгодно: і нагнітання пристрастей, і випробування нових систем діставання до об'єктів, показати, що війна може увійти у кожен дім,

– зосередив увагу він.

Опозиціонер зазначив, що цей випадок демонструє, що війна вже стукає у двері московських квартир.

Чи загрожує щось Зеленському

Російський опозиціонер зауважив, що важко повірити у версію, що росіяни у відповідь завдадуть удару по президенту України Володимиру Зеленському.

Ймовірно, що у Кремля був план вбити очільника держави ще на початку війни або змусити його виїхати з України.

Якби вони могли б це зробити, то вже б це зробили. Якщо вони цього не зробили, значить вони вже цього не можуть,

– переконаний він.

Гудков зауважив, що сьогодні ППО Києва і України міцніша, ніж протиповітряна оборона Росії.

До того ж, ймовірно, росіяни вирішили заявити про дрон у Кремлі, щоб випередити українців і не бути лузерами.

"Мені здається, що це грамотна атака ЗСУ, яка не буде мати ніяких наслідків, оскільки у Росії немає таких засобів для того, щоб зробити спробу знищити резиденцію Зеленського чи Верховну Раду", – додав він.

Втім, росіяни можуть спробувати у відповідь закидати Київ ракетами.

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