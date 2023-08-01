В усьому винні українські бобри, – у NYT проаналізували атаку безпілотників на Москву

У Росії все частіше відбуваються атаки невідомими безпілотниками. Журналісти проаналізували останні вибухи у Москві й припустили, які БпЛА могли використати для ударів.

Варто наголосити, що ця теорія західних журналістів є лише припущенням, адже Україна не визнавала причетності до ударів БпЛА по Москві. Разом з тим, іноді українські волонтери Сергій Притула та Сергій Стерненко показують дрони й натякають, що вони, можливо, можуть "прилетіти" до окупантів.

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Росію могли атакувати "Бобри"

Журналісти західного видання проаналізували відео та фото у мережі, на яких росіяни показали політ дронів, їхні уламки, а також проаналізували інтерв'ю посадовців, де обговорювалося питання літальних апаратів. Так, видання припускає, що атакувати Росію могли 3 типи БпЛА:

"Бобер";

UJ-22 Airborne;

назва третьої моделі залишається таємницею.

Проаналізувавши інформацію з відкритих джерел, журналісти разом з експертами дійшли до висновку, що ці моделі БпЛА могли подолати відстань в 1 000 кілометрів. Крім того, "Бобер" побудований за аеродинамічною схемою "качка", тому виникає враження, ніби дрон летить задом наперед. Проте це не так, адже у цьому й особливість будови – у носовій частині розташовані крила, а позаду – двигун. Експерти також вважають, що така схема побудови сприяє кращій роботі датчиків, адже нічого не заважає огляду. Ба більше, "качка" зменшує політ проти вітру чи інших природних явищ.

До прикладу журналісти наводять публікацію волонтера Ігоря Лаченкова. У грудні 2022 року він відкрив збір на 20 мільйонів гривень на БпЛА – нібито "український дрон-камікадзе". У травні 2023 року волонтер подякував за зібрані кошти й опублікував світлину, на якій, ймовірно, безпілотник "Бобер".



Ймовірний безпілотник "Бобер", який показав Лаченков у соцмережах / Скриншот The New York Times

Окрім того, журналісти також припускають, що Україна могла налагодити виготовлення БпЛА під назвою "UJ-22 Airborne" на базі виробництва "Укрджет". Цей літальний апарат також дальнього радіуса дії, у відкритих джерелах можна знайти інформацію, що він може літати протягом 6 годин на відстані близько 800 кілометрів. Як стверджують експерти західного видання, уламки цього БпЛА також знаходили у Москві після атак.



Безпілотники, які, ймовірно, могли атакувати Москву / Фото Кабміну з примітками The New York Times

Про третій дрон інформації майже немає. Журналісти припускають його наявність лише з інформації, яку публікують російські ЗМІ після атак.

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