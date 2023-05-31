Бояться повторних атак: росіяни бідкаються, що не можуть захистити аеропорти від дронів
Після атаки Москви невідомими дронами окупанти почали перейматися про безпеку своїх аеропортів. Та проблеми у керівництві Росії знову дали про себе знати: ФСБ вимагає встановити захист, а оператори авіаційних хабів стверджують, що не мають необхідних дозволів.
Всі ці проблеми окупанти виявили після конференції про транспортну безпеку, що пройшла в Москві 24 – 25 травня. Про проблеми з встановленням захисту від БпЛА у російських авіавузлах почали писати російські ЗМІ, передає 24 Канал.
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Чому росіяни не можуть захистити свої аеропорти
Виявилося, що почати закупівлю спеціальних пристроїв для захисту від БпЛА в російських аеропортах не можуть через те, що на це не існує спеціальних дозволів.
Вони (ФСБ та Росгвардія – 24 Канал), своєю чергою, складають списки критично важливої інфраструктури, яка обов'язково підлягає оснащенню засобами боротьби від БпЛА. Наприклад, аеропортів. Оператори ж авіавузлів кажуть, що вони не мають жодного припису про можливість застосувати той чи інший засіб,
– пожалівся Андрій Клюєв, гендиректор російської авіакомпанії "Юмірс".
Окрім того, у авіаційних хабах не тільки не мають дозволів, а ще й не знають, як саме потрібно захищатися від безпілотників, тому надсилають десятки листів і запитів до відповідних російських відомств. Та росіяни хоч і бояться повторних атак, а захищати свою інфраструктуру не поспішають і вигадують відмовки, як би цього не робити.
Директор аеропорту в Пензі заявив, що чекає від керівництва рекомендацій і обладнання, адже забезпечувати системами ППО летовище він не збирається. Натомість у аеропорту Внуково взагалі заявили, що їхня служба безпеки не займається протиповітряною обороною, а відповідає тільки за безпеку на землі.
Атаки безпілотниками Москви: що відомо
- Вперше невідомі БпЛа "атакували" Кремль в ніч на 3 травня. Тоді один з невідомих безпілотників пройшов повз усі системи ППО столиці Росії і вдарив по одному з куполів Кремля. Росія в інциденті відразу ж звинуватили Україну, проте в Офісі Президента заявили, що Україна зацікавлена тільки в захисті своїх територій, а не нападі на інші.
- Повторилася "атака на Москву" і 30 травня. Тоді кілька БпЛа залетіли в один з елітних районів Москви, Рубльовку, та вдарили по кількох житлових будівлях.
- Після інциденту, внаслідок якого, на жаль, ніхто не постраждав, Путін заявив, що російська ППО спрацювала "задовільно". Також почав згадувати про "8 років бомбили Донбас" та сказав, що Україна провокує Росію на "дії у відповідь". Подоляк тим часом вже підтвердив, що Україна до атаки дронами Москви не причетна.