Потужна "бавовна" й "атака дронів" у 3 областях: що відомо про вибухову нічку 7 вересня в Росії

Російські загарбники вночі 7 вересня вкотре атакували Україну "Шахедами". Втім, уже незабаром у країні-агресорці прогриміли потужні вибухи. Лунали вони одразу в кількох областях Росії.

Ця ніч виявилася дуже "тривожною" для громадян країни-терориста. Навіть лунала команда перейти в укриття. Усе що відомо, про вибухи в Росії 7 вересня, розповідає 24 Канал.

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Потужні вибухи прогриміли біля штабу Південного округу в Ростові

О пів на 4 ранку російські пропагандисти почали волати про щонайменше 3 вибухи в центрі Ростова на вулиці Пушкінській. Зазначали, що було гучно біля штабу Південного військового округу. Також повідомляли, що там загорівся автомобіль.

Вибухи було чути буквально у всіх районах міста. Згодом ростовські пабліки уточнили, що один сильний прогримів недалеко від штабу, решта – далі та начебто не такі гучні, схожі на "ПеВеО" або залп феєрверка. Після цього заревіли сигналізації в припаркованих авто.

До речі, над Ростовом здійнявся дим і виникла пожежа. На місце виїхали екстрені служби.

Ростов чомусь не спить: дивіться відео

Спочатку загарбники повідомляли, що нібито "вибухнув замінований автомобіль". Він начебто й загорівся. Втім, згодом з'явилася інформація, що перед вибухами місцеві чули звуки нібито "безпілотника". Це їх розбудило та стривожило.

Момент вибуху в Ростові: дивіться відео

Вибух у Ростові: дивіться відео

Про "дрони" занив і губернатор Ростовської області Василь Голубєв. Однак, уже в старих-добрих російських традиціях, заявив, що два "безпілотники" начебто збили. Мовляв, один "упав" за містом, а інший – у центрі на Пушкінській.

У підсумку постраждало декілька авто та начебто чоловік, щоправда, останній відмовився від госпіталізації. Також очевидці скаржилися, що в одному з будинків повибивало вікна. Загалом пошкоджень зазнали три. На місці тривають слідчі дії.

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Окупанти в паніці стрімголов бігли в укриття

Уже незабаром росЗМІ заявили, що над Ростовом побачили ще два "дрони". Окупанти в паніці. Навіть заволали, щоб стрімголов бігти в укриття.

Росіяни біжать в укриття: дивіться відео

"Дрон" примарився загарбникам і в Брянській області

Зауважимо, що росіяни бідкалися також на "дрон" над Брянською областю. Губернатор Алєксандр Богомаз похизувався, що "безпілотник" буцімто "вдалося збити". І що ані постраждалих, ані руйнувань буцімто "нєт".

Вибухи біля аеропорту "Жуковський" під Москвою

Окупанти також волали, що начебто "збили безпілотник" у Раменському Московської області – неподалік міжнародного аеропорту "Жуковський".

Спершу інформацію про це оприлюднив мер Москви Сергєй Собянін. Згодом підтвердило й міноборони. І там, і там похвалилися роботою російської "ПеВеО". Начебто всього було 3 "дрони" – два летіли на Ростов, а один – на Москву.

За словами окупантів, "атака" сталася приблизно о 3 годині ночі. І її, звісно, нібито "вдалося відбити". Традиційно ні руйнувань, ні постраждалих на місці падіння уламків "немає". Щоправда, там уже працюють екстрені служби.

У міноборони Росії вкотре звинуватили у всьому Україну. Окупанти переконують, що "атакувати" Москву хотів нібито "дрон літакового типу". Після збиття його уламки впали в Раменському районі Московської області.

Гучний вибух в Раменському під Москвою: дивіться відео

Тим часом місцеві у мережі ниють, що спершу пролунав сильний вибух, і одразу ж посипалися шибки. Таке довелося пережити жителям кількох будинків. Окрім того, постраждали припарковані авто.

У сусідів вище вікна разом із рамами почали вилітати, посипалася штукатурка,

– кажуть росіяни.

За даними росЗМІ, уламок "дрона" впав у подвір'ї житлового будинку та загорівся. Сталося це неподалік міжнародного аеропорту "Жуковський".

На місці падіння одразу ж перекрили рух. Фахівці обстежують територію, вивчають уламки. Співробітники Росгвардії гучномовцем просили розійтися по будинках.

У Москві знову підгоріло: спалахнув черговий склад

Після повідомлення про "атаку дроном" на Москву, у МНС Росії заявили, що в Підмосков'ї горить склад. Площа займання становила 1 тисячу квадратних метрів.

Загрози переходу вогню сусідні будівлі начебто немає. За попередньою інформацією, нібито без постраждалих. Де це саме сталося, поки не повідомляли.

У Підмосков'ї загорівся черговий склад: яскраве відео

Зверніть увагу! Що насправді сталося цієї ночі на території держави-агресорки поки що достеменно невідомо. Російським пропагандистам у жодному разі вірити не можна.

Втім, важливо знати, що у всіх вибухах винні самі росіяни, які незаконно вторглися в Україну, окупували частину наших територій, депортували людей, зокрема, дітей, знищили міста та села, продовжують тероризувати і вбивати мирне населення.